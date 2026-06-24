Emilio Moreno: ‘La Universidad de Panamá debe asumir la IA como herramienta estratégica’

Hay propuestas que dependen de dinero, de los presupuestos, pero hay otras que dependen de nosotros mismos. Uno de los temas principales que queremos lograr en esos primeros 100 días es dar una cara diferente a la UP. Llamar a todos los universitarios a realizar una limpieza profunda de nuestra universidad. También buscamos mayores relaciones entre la universidad y el Estado, sin importar quiénes sean los gobernantes de turno. Queremos una mayor relación y vinculación de la universidad con los tres órganos del Estado. Asimismo, buscamos una mayor vinculación entre la universidad y la empresa privada, así como con las entidades gubernamentales y las ONG. En nuestra propuesta está que los estudiantes realicen más prácticas a lo largo de su carrera. Siempre he dicho que este modelo no es nuevo, porque en las facultades de Ciencias de la Salud, desde los primeros años, los jóvenes realizan prácticas en los lugares donde posteriormente van a trabajar. Ese modelo queremos llevarlo a las otras carreras que ofrece nuestra universidad. También queremos actualizar las carreras. Con ese vínculo entre universidad y empresa, las compañías pueden orientar sobre qué necesidades tienen. Por supuesto, también hay carreras clásicas en nuestra universidad que no ofrece ninguna otra institución, como Bellas Artes y Filosofía; esas carreras deben mantenerse. La universidad pertenece a la sociedad, no a un partido ni a un grupo, y eso nos facilita hablar con todos. (...) También queremos cambiar el modelo en los centros regionales (...) queremos que ellos mismos desarrollen sus propias carreras de acuerdo con las necesidades de cada región.