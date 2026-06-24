Nadia del Río lleva a la Corte acciones contra la Contraloría por medidas cautelares

<b>La exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río Fernández</b>, acudió a la<b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia"> Corte Suprema de Justicia</a></b> para impugnar actuaciones vinculadas con las medidas cautelares ordenadas por la<b> <a href="/tag/-/meta/cgr-contraloria-general-de-la-republica">Contraloría General de la República</a></b> dentro de una investigación por presuntas inconsistencias patrimoniales.<b>Según registros del Órgano Judicial, Del Río presentó el pasado 17 de junio una demanda de inconstitucionalidad</b> contra la Resolución No. 3126-2025-LEG/PJ, emitida el 23 de septiembre de 2025 por la Contraloría General de la República. <b>La acción fue interpuesta por el abogado Ángel Luis Álvarez Torres y quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Ernesto Villalobos Jaén.</b><b>Adicionalmente, este 24 de junio de 2026 fue repartida una acción de amparo de garantías constitucionale</b>s contra una orden oral emitida el 26 de mayo de 2026 por la directora general del Registro Público de Panamá. El recurso también fue presentado por Álvarez Torres en representación de Del Río y quedó asignado al<b> despacho del magistrado Olmedo Arrocha Osorio.</b>