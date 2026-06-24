Combustibles bajan en Panamá: Diésel cae $0.39 por galón

Los precios máximos de venta de los combustibles en Panamá registrarán una tendencia a la baja a partir de las 6:00 a.m. de este viernes 26 de junio. La reducción beneficia principalmente a los usuarios del diésel y componentes industriales, mientras que las gasolinas de 95 y 91 octanos muestran contracciones más moderadas para este periodo de 14 días.

El diésel presenta la reducción más significativa de todo el mercado automotor, con una disminución de $0.39 por galón, lo que equivale a una baja de $0.10 por litro. Con este ajuste, el nuevo precio del diésel se fija en $4.18 por galón ($1.104 por litro), en comparación con el precio anterior de $4.57 por galón ($1.207 por litro). Esta variación representa una caída del 9.98% en el costo de este hidrocarburo, clave para el transporte logístico y colectivo del país.

Por su parte, las gasolinas de uso particular experimentaron variaciones de menor impacto. La gasolina de 95 octanos disminuyó $0.17 por galón ($0.04 por litro), pasando de $4.63 a $4.46 por galón ($1.178 por litro), lo que significa una reducción del 4.63%. Asimismo, la gasolina de 91 octanos baja $0.12 por galón ($0.03 por litro), fijando su nuevo costo en $4.20 por galón ($1.110 por litro) frente a los $4.32 del periodo previo, reflejando una contracción del 3.65%.

En el sector industrial y residencial, el Bunker C lideró las estadísticas de decremento porcentual con una reducción del 15.18%, lo que se traduce en una disminución de $0.34 por galón y $0.09 por litro. El gas de cocina también reflejó un alivio al reportar una baja de $0.15 por galón ($0.04 por litro), equivalente a una caída del 7.87% con respecto al periodo vigente.

Los precios máximos se mantendrán hasta las 5:59 a.m. del 10 de julio.