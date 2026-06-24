Panamá acoge, por primera vez, reunión regional de seguridad aérea de OACI y CLAC

<b>'</b><i><b>Nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos</b></i><b>'.</b> Con estas palabras, el capitán Rafael Bárcenas, director general de la <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-endurece-las-reglas-de-prevencion-de-delitos-financieros-en-los-bancos-HH23530869">Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá,</a> dio la bienvenida a las delegaciones internacionales que participan este miércoles en la XIV Reunión <b> del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL/RG) para las regiones NAR, CAR y SAM.</b>El evento de alto nivel, organizado conjuntamente por la<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/inversion-extranjera-directa-en-panama-se-desploma-en-2025-segun-cepal-AG23524325"> Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la AAC</a>, reúne a más de <b>25 delegaciones de países como Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, México y el Reino Unido</b>, entre otros. Con esta sede, Panamá reafirma su posición como <i>hub</i> logístico y referente en conectividad aérea en la región.<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/comision-de-economia-y-finanzas-advierte-urge-transparencia-fiscal-para-mantener-grado-de-inversion-NG23520508">El foro técnico fundamenta sus sesiones en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación - AVSEC),</a> enfocado en la protección contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación - FAL), cuyo objetivo es agilizar los procesos migratorios y logísticos.<b>'Es precisamente en espacios como este donde se construyen las soluciones que fortalecen nuestra región',</b> resaltó el director general de la AAC.Respecto a la gestión operativa del sector, Bárcenas subrayó la necesidad de un equilibrio técnico riguroso. <i><b>'La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales. Por una parte, debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes', afirmó.</b></i>Durante el desarrollo de las jornadas, los delegados internacionales trabajarán en la armonización de normativas, el intercambio de mejores prácticas y el diseño de políticas públicas orientadas a elevar de forma homogénea los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.