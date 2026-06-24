Panamá acoge, por primera vez, reunión regional de seguridad aérea de OACI y CLAC

”Nuestro país se siente profundamente complacido de recibir a profesionales y autoridades que comparten una misma visión: fortalecer la aviación civil como una herramienta de desarrollo, integración y progreso para nuestros pueblos”.

Con estas palabras, el capitán Rafael Bárcenas, director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá, dio la bienvenida a las delegaciones internacionales que participan este miércoles en la XIV Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación (AVSEC/FAL/RG) para las regiones NAR, CAR y SAM.

El evento de alto nivel, organizado conjuntamente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la AAC, reúne a más de 25 delegaciones de países como Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, México y el Reino Unido, entre otros. Con esta sede, Panamá reafirma su posición como hub logístico y referente en conectividad aérea en la región.

El foro técnico fundamenta sus sesiones en dos ejes críticos del Convenio de Chicago: el Anexo 17 (Seguridad de la Aviación - AVSEC), enfocado en la protección contra interferencias ilícitas, y el Anexo 9 (Facilitación - FAL), cuyo objetivo es agilizar los procesos migratorios y logísticos.

”Es precisamente en espacios como este donde se construyen las soluciones que fortalecen nuestra región”, resaltó el director general de la AAC.

Respecto a la gestión operativa del sector, Bárcenas subrayó la necesidad de un equilibrio técnico riguroso. ”La aviación moderna nos exige mantener un delicado equilibrio entre dos objetivos igualmente esenciales. Por una parte, debemos garantizar la protección de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y amenazas emergentes; por la otra, debemos promover procesos ágiles y eficientes. Alcanzar ese equilibrio es una tarea que solo puede lograrse mediante la cooperación, el intercambio de conocimientos y la adopción de estándares comunes”, afirmó.

Durante el desarrollo de las jornadas, los delegados internacionales trabajarán en la armonización de normativas, el intercambio de mejores prácticas y el diseño de políticas públicas orientadas a elevar de forma homogénea los estándares de seguridad y facilitación en los Estados miembros.