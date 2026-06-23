Inversión Extranjera Directa en Panamá se desploma en 2025, según Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló en su más reciente informe que la inversión extranjera directa (IED) en Panamá sufrió un desplome histórico en 2025, al registrar apenas $938 millones, lo que representó una caída interanual del 55% respecto al año anterior. El retroceso, según el documento titulado La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026: navegando el nuevo contexto global, se explica principalmente por un descenso del 80.1% en la reinversión de utilidades y del 47.8% en préstamos entre empresas. Pese a la contracción, este último rubro se mantuvo como el principal componente de la IED con un 57% del total.