Inversión Extranjera Directa en Panamá se desploma en 2025, según Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reveló en su más reciente informe que la inversión extranjera directa (IED) en Panamá sufrió un desplome histórico en 2025, al registrar apenas $938 millones, lo que representó una caída interanual del 55% respecto al año anterior. El retroceso, según el documento titulado La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026: navegando el nuevo contexto global, se explica principalmente por un descenso del 80.1% en la reinversión de utilidades y del 47.8% en préstamos entre empresas. Pese a la contracción, este último rubro se mantuvo como el principal componente de la IED con un 57% del total.

Aportes

En contraste, los aportes de capital mostraron una leve recuperación tras haber registrado cifras negativas en 2024. Sin embargo, su monto sigue siendo reducido: apenas $167 millones, equivalentes al 18% del total. El informe también destacó un comportamiento positivo en los anuncios de nuevos proyectos, que crecieron un 57% en 2025 y alcanzaron un total de $982 millones. Este repunte se atribuye a iniciativas de gran magnitud en el sector de logística y distribución, así como a un mayor dinamismo en servicios financieros, papel y editorial, químicos y alimentos y bebidas. La Cepal subrayó que, aunque Panamá mantiene una posición relevante en la atracción de IED en la región, los resultados reflejan la necesidad de diversificar los motores de crecimiento y fortalecer la resiliencia frente a la volatilidad global.

La región

El panorama regional muestra un contraste marcado. Mientras Panamá experimentó una caída abrupta, países como Brasil y México concentraron el 62% del total de ingresos de IED en 2025, con $77,676 millones y $43,221 millones respectivamente. Chile, Perú, Colombia, Guyana, Costa Rica y República Dominicana también registraron incrementos. En este contexto, la Cepal advirtió que la dificultad de integrar de manera coherente las agendas de comercio, inversión y desarrollo productivo limita el impacto transformador que la IED podría tener en la región.

Impacto local

Los resultados del análisis sobre Panamá se contrastan con los últimos tres años, cuando la IED superó los $2,000 millones anuales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). En 2024, la cifra alcanzó los $2,454 millones, mientras que en 2025 se desplomó a $938 millones, lo que representa una disminución de 63%. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ha explicado que este comportamiento responde a ciclos naturales de las empresas. “No es que no hayan entrado al país; una parte importantísima es la reinversión de utilidades, esto es cíclico. Hay momentos donde una empresa, en su capacidad instalada de expandirse, llega a su máximo nivel y lo natural es retirar utilidades en forma de dividendos”, señaló. Sin embargo, la preocupación se extiende más allá de las cifras coyunturales. El diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, advirtió que la IED, que antes representaba alrededor del 7% del PIB, se ha reducido a apenas 2% en la actualidad. “Este es uno de los temas que más nos preocupa, porque no solo impacta a los grandes empresarios, sino también a los panameños de a pie, que dependen de la confianza en el sistema financiero para sus préstamos hipotecarios y compromisos bancarios”, afirmó.

Mesas técnicas

Para buscar propuestas en miras a tratar este tema, la Comisión de Economía y Finanzas, a través de la realización de foros, instaló mesas técnicas entre octubre y diciembre de 2025, en las cuales reunieron a más de 70 expertos en cinco ejes temáticos: transparencia y evasión fiscal, subsidios y exoneraciones, inversión extranjera directa, deuda pública y gobernanza institucional. De allí surgió la elaboración de un informe que destaca la urgencia de reforzar la transparencia fiscal mediante una ley que regule los incentivos y garantice un uso eficiente de los recursos públicos, así como la revisión de subsidios y exoneraciones para evitar distorsiones en las finanzas y asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables. También habla que el país debe consolidar su posición como centro logístico y marítimo, con iniciativas como la creación del Sistema Nacional de Integración Logística y Portuaria y el impulso de una Estrategia Marítima Nacional que amplíe las oportunidades más allá del Canal y los puertos, integrando al sector privado, sindicatos y academia.

Calificadoras

La caída de la IED se vincula directamente con el grado de inversión que Panamá mantiene ante las calificadoras internacionales. En su más reciente revisión, Moody’s mantuvo una calificación de Baa3 con perspectiva negativa para Panamá, respaldada por la disciplina fiscal y el crecimiento económico proyectado entre el 3.5% y 4%, además de los aportes del Canal de Panamá. Por su parte, S&P Global Ratings mantiene la calificación BBB- con perspectiva estable, valorando la resiliencia económica y el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas con el cumplimiento de las metas fiscales. Aunque estas evaluaciones preservan el grado de inversión, advierten que la tendencia negativa en la IED podría convertirse en un factor de riesgo si no se toman medidas para recuperar la confianza de los inversionistas.

Felipe Chapman Ministro del MEF No es que no hayan entrado al país; una parte importantísima es la reinversión de utilidades, esto es cíclico. Hay momentos donde una empresa, en su capacidad instalada de expandirse, llega a su máximo nivel y lo natural es retirar utilidades en forma de dividendos”,