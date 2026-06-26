Las 5 claves de Panamá y el mundo | 26 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo este viernes 26 de junio se mantiene marcada por una amplia actividad en los ámbitos local e internacional, con temas que van desde asistencia humanitaria hasta movimientos en el sector aeronáutico, deportivo y sísmico.

-El Gobierno de Panamá envió 18 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, tras los recientes terremotos que han afectado a ese país sudamericano, como parte de los esfuerzos de cooperación y apoyo internacional.

-El embajador Kevin Marino Cabrera desmintió rumores sobre supuestos vínculos con Filipinas y reiteró su relación y compromiso con Panamá, tras especulaciones difundidas recientemente.

-La aerolínea Copa Airlines informó la ampliación de vuelos hacia Valencia, Venezuela, mientras mantiene suspendida la ruta hacia Caracas, en medio de ajustes operativos en su red de conexiones.

-La selección de Panamá continúa su preparación para el encuentro de este sábado 27 de junio ante Inglaterra, con el que cerrará su participación en el Mundial 2026, buscando despedirse con una actuación destacada.

-El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 6.5 en el sur de Filipinas, ocurrido menos de tres semanas después de otro evento que dejó más de 80 víctimas en la misma región.

-Asimismo, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCP-UP) informó sobre un sismo de magnitud 5.1 registrado la mañana de este viernes frente a la costa de Nicaragua, sin que se reporten daños mayores de forma inmediata.