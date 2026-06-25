Las 5 claves de Panamá y el mundo | 25 de junio

La agenda informativa de este jueves 25 de junio llega marcada por una serie de acontecimientos de alto impacto en el ámbito nacional e internacional, con temas que abarcan política, seguridad, transporte y la situación de emergencia que se vive en Venezuela tras el terremoto registrado en las últimas horas.

Uno de los hechos que concentra la atención es la delicada situación en Venezuela, donde continúan las labores de rescate luego del fuerte sismo que sacudió al país. Además de los operativos de búsqueda, se reportan saqueos en comercios y miles de personas afectadas por la emergencia, en medio de un escenario de creciente tensión.

-El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, afirmó que su colectivo se mantendrá en la oposición durante el nuevo periodo legislativo. El dirigente dejó claro que la bancada no tiene interés en formar parte del Gobierno ni en asumir la administración de la Asamblea Nacional.

-La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a seis personas, entre ellas el presunto cabecilla de la pandilla autodenominada “HP San Joaquín”, durante una serie de allanamientos desarrollados como parte de la Operación Bastión.

-Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas, debido a las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, tras el sismo ocurrido la tarde del miércoles 24 de junio en territorio venezolano.

-La Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, ejecutó la operación Sedu, una acción judicial que permitió ubicar a los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade, quienes son requeridos dentro de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.