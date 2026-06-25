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Marina francesa detiene otro buque vinculado a la ‘flota fantasma’ de Rusia

París intensificó sus controles sobre la llamada “flota fantasma”, utilizada presuntamente por Moscú para mantener sus exportaciones de petróleo y gas pese a las restricciones occidentales.
París intensificó sus controles sobre la llamada “flota fantasma”, utilizada presuntamente por Moscú para mantener sus exportaciones de petróleo y gas pese a las restricciones occidentales. AFP
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  • 25/06/2026 15:04
El buque, que navegaba bajo bandera de Camerún y había partido desde un puerto ruso, fue escoltado por autoridades francesas para realizar inspecciones adicionales.

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La Marina francesa detuvo a inicios de semana a un petrolero vinculado a la llamada flota fantasma rusa frente a las costas de la isla italiana de Sicilia, indicaron este jueves las autoridades francesas.

Desde septiembre, Francia abordó otros cuatros barcos que Rusia utilizaría para esquivar las sanciones occidentales a sus exportaciones de gas y petróleo, aunque navegan con banderas de otros países.

“El martes, la marina francesa abordó el petrolero Deliver mientras navegaba frente a la costa de Sicilia, en violación del derecho del mar”, escribió Macron en la red social X.

El buque, que zarpó del puerto ruso de Primorsk y navegaba con bandera de Camerún, estaba siendo escoltado por la Marina francesa a una zona de fondeo para realizar más controles, según las autoridades marítimas.

“No permitiremos que la ‘flota fantasma’ eluda las sanciones y financie el esfuerzo de guerra de Rusia”, declaró el presidente francés.

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