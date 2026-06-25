Marina francesa detiene otro buque vinculado a la ‘flota fantasma’ de Rusia

La Marina francesa <b>detuvo a inicios de semana a un petrolero vinculado a la llamada flota fantasma rusa frente a las costas de la isla italiana de Sicilia</b>, indicaron este jueves las autoridades francesas.Desde septiembre,<b> Francia abordó otros cuatros barcos que Rusia utilizaría para esquivar las sanciones occidentales a sus exportaciones de gas y petróleo</b>, aunque navegan con banderas de otros países.<i>'El martes, la marina francesa abordó el petrolero Deliver mientras navegaba frente a la costa de Sicilia, en violación del derecho del mar'</i>, escribió Macron en la red social X.El buque, que zarpó del puerto ruso de Primorsk y navegaba con bandera de Camerún, estaba siendo escoltado por la Marina francesa a una zona de fondeo para realizar más controles, según las autoridades marítimas.<i>'No permitiremos que la ‘flota fantasma’ eluda las sanciones y financie el esfuerzo de guerra de Rusia'</i>, declaró el presidente francés.