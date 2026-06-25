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Fútbol

Juego de Ecuador vs Alemania del Grupo E

Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York.
Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/06/2026 14:54
El escenario de este compromiso definitivo es el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

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