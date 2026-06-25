Rawayana pospone su concierto en Panamá por solidaridad con Venezuela: esta es la nueva fecha

El concierto de Rawayana, que estaba previsto para la noche de este 25 de junio en Plaza Amador, en Ciudad de Panamá, fue pospuesto por decisión de la banda venezolana y la producción del evento, según informaron los organizadores a través de un comunicado oficial. La productora explicó que la medida se tomó ”en solidaridad con el pueblo venezolano y ante los acontecimientos de las últimas horas”, sin ofrecer mayores detalles sobre los hechos a los que hace referencia el comunicado.

El concierto será el 8 de octubre

De acuerdo con la información oficial, el espectáculo correspondiente a la gira ¿Dónde es el after? Tour fue reprogramado para el próximo 8 de octubre de 2026. Asimismo, los organizadores confirmaron que todos los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio adicional. Quienes requieran más información podrán comunicarse al correo info@panatickets.com.

Mensaje de solidaridad