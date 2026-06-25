Rawayana pospone su concierto en Panamá por solidaridad con Venezuela: esta es la nueva fecha

En el comunicado, Rawayana y la producción del evento expresaron que se unen <b>'al sentir de millones de venezolanos dentro y fuera de su país'</b>, razón por la cual decidieron aplazar la presentación prevista para este jueves.La noticia sorprendió a cientos de fanáticos panameños que esperaban el regreso de la agrupación, una de las bandas venezolanas más populares de los últimos años gracias a su mezcla de reggae, funk, rock y ritmos caribeños.Con esta decisión, los seguidores de Rawayana en Panamá deberán esperar hasta octubre para disfrutar del concierto que originalmente estaba programado para esta noche en Plaza Amador.