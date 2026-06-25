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Rawayana pospone su concierto en Panamá por solidaridad con Venezuela: esta es la nueva fecha

Asimismo, los organizadores confirmaron que todos los boletos adquiridos seguirán siendo válidos.
Asimismo, los organizadores confirmaron que todos los boletos adquiridos seguirán siendo válidos. Redes sociales
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Laura Chang
  • 25/06/2026 15:36
La productora explicó que la medida se tomó ”en solidaridad con el pueblo venezolano y ante los acontecimientos de las últimas horas”

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El concierto de Rawayana, que estaba previsto para la noche de este 25 de junio en Plaza Amador, en Ciudad de Panamá, fue pospuesto por decisión de la banda venezolana y la producción del evento, según informaron los organizadores a través de un comunicado oficial.

La productora explicó que la medida se tomó ”en solidaridad con el pueblo venezolano y ante los acontecimientos de las últimas horas”, sin ofrecer mayores detalles sobre los hechos a los que hace referencia el comunicado.

El concierto será el 8 de octubre

De acuerdo con la información oficial, el espectáculo correspondiente a la gira ¿Dónde es el after? Tour fue reprogramado para el próximo 8 de octubre de 2026.

Asimismo, los organizadores confirmaron que todos los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún cambio adicional. Quienes requieran más información podrán comunicarse al correo info@panatickets.com.

Mensaje de solidaridad

En el comunicado, Rawayana y la producción del evento expresaron que se unen ”al sentir de millones de venezolanos dentro y fuera de su país”, razón por la cual decidieron aplazar la presentación prevista para este jueves.

La noticia sorprendió a cientos de fanáticos panameños que esperaban el regreso de la agrupación, una de las bandas venezolanas más populares de los últimos años gracias a su mezcla de reggae, funk, rock y ritmos caribeños.

Con esta decisión, los seguidores de Rawayana en Panamá deberán esperar hasta octubre para disfrutar del concierto que originalmente estaba programado para esta noche en Plaza Amador.

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