Panamá convocará reunión de alto nivel para enfrentar el crimen organizado internacional

<b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a>convocará una reunión de alto nivel para abordar la seguridad regional, el crimen organizado internacional y el narcotráfico durante su presidencia pro tempore de la Comunidad de las democracias</b>, anunció este jueves el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>.El mandatario realizó el anuncio durante la conferencia ministerial en el marco del <b><a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico">bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</a></b>, donde instó a pasar de los diagnósticos a las acciones concretas frente a las amenazas que enfrentan las democracias de la región.<i>'No una reunión más de diagnóstico, una reunión de acción, con compromisos planificables y mecanismos de cooperación que sean operativos entre nuestras agencias de seguridad'</i>, manifestó Mulino ante representantes internacionales reunidos en Panamá.El presidente advirtió que <b>el narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa para los sistemas democráticos</b> al financiar estructuras criminales que debilitan las instituciones y favorecen la corrupción y la violencia.<i>'El narcotráfico financia la erosión de la democracia, es un hecho, y que la comunidad internacional aún no ha respondido a esa amenaza de forma organizada y efectiva también es otro hecho'</i>, afirmó.Mulino sostuvo que las declaraciones y compromisos adoptados durante los encuentros multilaterales solo adquieren relevancia cuando se traducen en medidas concretas y resultados tangibles.<i>'Las palabras que pronunciamos hoy tienen valor solo si van seguidas de acciones concretas. Lo que hagamos al salir de esta sala determinará si esta reunión tuvo valor real o si fue una vez más una buena conversación sobre la democracia sin consecuencias para quienes las necesitan'</i>, señaló.El mandatario destacó además que Panamá asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de las Democracias <b>con el objetivo de impulsar iniciativas concretas y no limitarse a un papel protocolar</b>.En ese sentido, añadió que <i>'la historia no recuerda a quienes tuvieron los mejores discursos, recuerda a quienes tuvieron el coraje de actuar. Eso es lo que este momento nos exige'</i>.Durante su intervención, Mulino también se refirió a la situación política en varios países de la región y <b>defendió la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de la democracia y la voluntad popular</b>.El presidente mencionó el caso de <b><a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba </a></b>y afirmó que <b>los ciudadanos de la isla deben tener la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes</b>. Asimismo, hizo referencia a <b><a href="/tag/-/meta/bolivia">Bolivia</a></b>, señalando que las autoridades elegidas democráticamente <b>deben poder ejercer los cargos para los cuales fueron electas</b>.