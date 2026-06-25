Panamá convocará reunión de alto nivel para enfrentar el crimen organizado internacional

Panamá convocará una reunión de alto nivel para abordar la seguridad regional, el crimen organizado internacional y el narcotráfico durante su presidencia pro tempore de la Comunidad de las democracias, anunció este jueves el presidente José Raúl Mulino.

El mandatario realizó el anuncio durante la conferencia ministerial en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde instó a pasar de los diagnósticos a las acciones concretas frente a las amenazas que enfrentan las democracias de la región.

“No una reunión más de diagnóstico, una reunión de acción, con compromisos planificables y mecanismos de cooperación que sean operativos entre nuestras agencias de seguridad”, manifestó Mulino ante representantes internacionales reunidos en Panamá.

El presidente advirtió que el narcotráfico se ha convertido en una amenaza directa para los sistemas democráticos al financiar estructuras criminales que debilitan las instituciones y favorecen la corrupción y la violencia.

“El narcotráfico financia la erosión de la democracia, es un hecho, y que la comunidad internacional aún no ha respondido a esa amenaza de forma organizada y efectiva también es otro hecho”, afirmó.

Mulino sostuvo que las declaraciones y compromisos adoptados durante los encuentros multilaterales solo adquieren relevancia cuando se traducen en medidas concretas y resultados tangibles.

“Las palabras que pronunciamos hoy tienen valor solo si van seguidas de acciones concretas. Lo que hagamos al salir de esta sala determinará si esta reunión tuvo valor real o si fue una vez más una buena conversación sobre la democracia sin consecuencias para quienes las necesitan”, señaló.

El mandatario destacó además que Panamá asumió la presidencia pro tempore de la Comunidad de las Democracias con el objetivo de impulsar iniciativas concretas y no limitarse a un papel protocolar.

En ese sentido, añadió que “la historia no recuerda a quienes tuvieron los mejores discursos, recuerda a quienes tuvieron el coraje de actuar. Eso es lo que este momento nos exige”.

Durante su intervención, Mulino también se refirió a la situación política en varios países de la región y defendió la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de la democracia y la voluntad popular.

El presidente mencionó el caso de Cuba y afirmó que los ciudadanos de la isla deben tener la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes.

Asimismo, hizo referencia a Bolivia, señalando que las autoridades elegidas democráticamente deben poder ejercer los cargos para los cuales fueron electas.