Cooperación naval y seguridad marítima centran encuentro de armadas en Panamá

La seguridad marítima, la cooperación entre fuerzas navales y los desafíos transnacionales figuran entre los principales temas que se analizan durante la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026, que se desarrolla en Panamá con la participación de representantes de 17 países de América y dos naciones invitadas.

El encuentro, organizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), reúne a comandantes y delegados de armadas y marinas del continente para intercambiar experiencias y coordinar acciones relacionadas con la protección de los espacios marítimos.

Durante la inauguración, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Senan destacaron la importancia de mantener mecanismos de cooperación entre los países de la región para abordar asuntos vinculados con la seguridad en el mar.

El director general del Senan, Luis De Gracia, dio la bienvenida a las delegaciones y señaló la disposición de Panamá para participar en iniciativas conjuntas orientadas al fortalecimiento de la colaboración entre las fuerzas navales del hemisferio.

Entre los asuntos incluidos en la agenda de trabajo figuran la interoperabilidad entre las armadas, la coordinación frente a amenazas transnacionales, el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades relacionadas con la seguridad y defensa marítima.

Las sesiones, programadas del 22 al 26 de junio, incluyen reuniones de trabajo, conferencias e intercambios entre los representantes de los países participantes.

La Conferencia Naval Interamericana se realiza cada dos años y busca promover la cooperación entre las instituciones navales de la región. La edición de 2026 marca el regreso de Panamá como sede del foro desde la primera conferencia celebrada en el país en 1959.

El encuentro se desarrolla además en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

La agenda concluirá el 26 de junio con la firma de un acta final que recogerá los acuerdos y recomendaciones adoptados por los delegados para el período previo a la próxima edición de la Conferencia Naval Interamericana, prevista para 2028.