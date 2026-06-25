Vuelos de Copa Airlines a Venezuela: estas son las ciudades que reanudan operaciones

Copa Airlines detalló la tarde este jueves 25 de junio la reanudación gradual de sus operaciones hacia varias ciudades de Venezuela, luego de recibir la notificación oficial C0667/26 emitida por las autoridades aeronáuticas venezolanas.

De acuerdo con la aerolínea panameña, a partir de la tarde de este jueves volverán a operar los vuelos regulares desde y hacia la ciudad de Valencia, mientras que desde este viernes 26 de junio se reiniciarán las operaciones hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, siguiendo sus itinerarios habituales.

Sin embargo, la compañía informó que los vuelos desde y hacia Caracas permanecerán suspendidos, en principio, hasta el próximo 2 de julio de 2026, una medida que estará sujeta a la evolución de las condiciones operativas en la capital venezolana, una de las zonas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio.

Flexibilizan cambios y reembolsos

Como parte de las medidas adoptadas para apoyar a los pasajeros afectados por las interrupciones en los vuelos, Copa Airlines indicó que permitirá cambios de fecha y de origen o destino, así como reembolsos sin costo adicional, bajo determinadas políticas y condiciones.

La aerolínea recomendó a los viajeros que requieran asistencia comunicarse con su centro de llamadas, oficinas de ventas, oficinas en aeropuertos o con las agencias de viaje donde adquirieron sus boletos.

Copa Airlines también exhortó a sus pasajeros a verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse a los aeropuertos, utilizando los canales oficiales de información, incluyendo su página web, aplicación móvil y redes de comunicación autorizadas.