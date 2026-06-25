La Comunidad de las Democracias adopta la ‘Declaración de Panamá’ para fortalecer el Estado de derecho

La undécima reunión ministerial de la Comunidad de las Democracias concluyó este jueves 25 de junio con un llamado renovado de sus Estados miembros a reafirmar su compromiso con la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y la cooperación internacional. El evento se realizó en el contexto de la Semana de Alto Nivel, que comprende no solo la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino también las conmemoraciones del bicentenario del Congreso Anfictiónico. Panamá asumió la presidencia pro témpore de la organización durante este encuentro. Las conclusiones, plasmadas en la denominada ‘Declaración de Panamá’, destacan que la democracia solo puede fortalecerse mediante instituciones sólidas, transparentes y responsables, capaces de garantizar la separación de poderes, la integridad de los procesos electorales y el respeto de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, el documento alerta sobre las amenazas que enfrenta actualmente la democracia, entre ellas la corrupción, la desinformación, la manipulación informativa, el crimen organizado transnacional y el debilitamiento de las instituciones democráticas. El canciller Javier Martínez-Acha destacó que “las democracias consolidadas, los países que creen en el Estado de derecho, la libertad de expresión y la defensa de las libertades, debemos coordinarnos para trabajar juntos y proteger nuestros sistemas democráticos”. “Hoy el mundo está más interconectado y, por tanto, estamos expuestos a mayores manipulaciones e influencias que pueden amenazar nuestras instituciones. La desinformación, por ejemplo, erosiona la confianza pública. Por ello, las democracias deben trabajar en educación digital y en mecanismos de protección frente a estos desafíos”, manifestó. Al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre cómo el multilateralismo útil puede servir como instrumento para preservar el orden democrático global, el jefe de la diplomacia panameña sostuvo que este concepto “debe permitir que la inmensa mayoría de los países logre acuerdos concretos. Y cuando no exista consenso, se debe seguir dialogando”.

“Lo contrario sería decepcionante para los ciudadanos y representaría un fracaso”, agregó. Asimismo, reivindicó que los eventos celebrados durante la Semana de Alto Nivel consolidan a Panamá como un país con un peso geopolítico significativo. Durante el encuentro, según destacó el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, no solo participaron los Estados miembros de la Comunidad de las Democracias, sino también actores clave comprometidos con la defensa y el fortalecimiento de los sistemas democráticos. El secretario general de la Comunidad de las Democracias, Mantas Adomėnas, puso en valor que esta fue la primera reunión ministerial de la organización en nueve años, en un contexto en el que resulta necesario replantearse la situación actual de la democracia a nivel global.

“La gobernanza democrática atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde el final de la Guerra Fría. Cuando la Comunidad de las Democracias fue creada en el año 2000, predominaba la convicción de que la democracia continuaría expandiéndose en el mundo. Sin embargo, durante 20 de los 26 años de existencia de esta organización hemos vivido un proceso de retroceso democrático. Por ello es tan importante que países pequeños y medianos como Panamá, Lituania, Canadá, Reino Unido o Chile unan esfuerzos, compartan experiencias y construyan redes de apoyo mutuo. Los regímenes autoritarios colaboran entre sí, aprenden unos de otros y buscan remodelar el mundo a su imagen”, advirtió.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores de Lituania, Audra Plepytė, afirmó sentirse como en casa en Panamá debido a que se encontraba “entre países democráticos que comparten los mismos valores y responsabilidades”. “No existen distancias ni fronteras entre quienes defendemos la democracia. Debemos aprovechar todos los instrumentos multilaterales para proteger los derechos humanos y nuestros valores comunes. Los regímenes autoritarios trabajan coordinadamente y ponen en riesgo nuestras instituciones. Utilizan la desinformación, los ciberataques y otras herramientas para debilitar nuestras democracias”, señaló Plepytė, quien ejemplificó sus planteamientos con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

Por otro lado, el presidente de la organización Freedom House, Gerardo Berthin, destacó que su más reciente informe analiza dos décadas de evolución de las libertades y los derechos en el mundo. “Por un lado, observamos que los gobiernos autoritarios cooperan cada vez más entre sí. Pero también encontramos un dato alentador: el 85 % de los países considerados libres hace 20 años han logrado mantenerse resilientes”, indicó, destacando que Panamá continúa dentro de la categoría de país libre.