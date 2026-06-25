La Comunidad de las Democracias adopta la ‘Declaración de Panamá’ para fortalecer el Estado de derecho

'Lo contrario sería decepcionante para los ciudadanos y representaría un fracaso', agregó. Asimismo, reivindicó que los eventos celebrados durante la <b>Semana de Alto Nivel</b> consolidan a <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a> como un país con un <b>peso geopolítico</b> significativo.Durante el encuentro, según destacó el vicecanciller de Asuntos Multilaterales y Cooperación, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Carlos Guevara Mann</a></b>, no solo participaron los Estados miembros de la <b>Comunidad de las Democracias</b>, sino también actores clave comprometidos con la defensa y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.El secretario general de la <b>Comunidad de las Democracias</b>, <b>Mantas Adomėnas</b>, puso en valor que esta fue la primera reunión ministerial de la organización en nueve años, en un contexto en el que resulta necesario replantearse la situación actual de la democracia a nivel global.