Autoridad de Pasaportes ajusta servicios y anuncia atención especial este sábado

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó a la ciudadanía que habilitará una jornada especial de atención al público este sábado 27 de junio de 2026 en su sede central, oficinas provinciales y sede regional de Tocumen, con el fin de atender todos los trámites de pasaportes en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Según explicó la institución, esta jornada extraordinaria busca compensar la reducción en la atención que se aplicará debido a trabajos de mantenimiento en el sistema, programados para iniciar desde el mediodía del jueves 2 de julio de 2026.

Por esta razón, ese día la atención al público se brindará únicamente en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., mientras se desarrollan las adecuaciones tecnológicas.

La entidad también informó que los trabajos de mantenimiento se extenderán hasta el viernes 3 de julio, incluyendo el fin de semana. Durante ese periodo, solo se estará brindando atención para la entrega de pasaportes previamente solicitados, dentro del horario regular establecido por la institución.

Con esta medida, la Autoridad de Pasaportes busca garantizar que los usuarios puedan adelantar sus trámites antes de la suspensión parcial de los servicios, minimizando así las afectaciones por la actualización del sistema.