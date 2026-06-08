Las 5 claves de Panamá y el mundo | 8 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 8 de junio por acontecimientos relacionados con el sistema penitenciario, la salud pública, la política internacional y desastres naturales.-<b>Se registra tensión en los alrededores del complejo penitenciario La Joya</b>, donde familiares de personas privadas de libertad protagonizaron una protesta por las restricciones impuestas al ingreso de alimentos, artículos de aseo y otros insumos destinados a los reclusos. La situación generó preocupación entre los allegados de los internos, quienes solicitaron respuestas de las autoridades.-<b>La Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las inquietudes planteadas por familiares de privados de libertad</b> recluidos en La Joyita y La Joya, así como de aquellos que fueron trasladados recientemente a la provincia de Chiriquí. La entidad informó que abrirá investigaciones para evaluar posibles afectaciones a los derechos humanos y verificar las condiciones de detención en los centros penitenciarios involucrados.-<b>El Ministerio de Salud reportó que hasta la semana epidemiológica número 20 se han acumulado 2,720 casos de dengue en el país</b>. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos y mantener las medidas de prevención, consideradas fundamentales para frenar la propagación de la enfermedad.-<b>La segunda vuelta presidencial en Perú continúa desarrollándose en medio de una reñida disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez</b>. Con cerca del 95 % de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular mantiene una ligera ventaja, mientras el país permanece atento al resultado final de los comicios.-<b>En Asia, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las costas del sur de Filipinas</b>, dejando al menos 19 personas fallecidas y 134 heridas. Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando las labores de asistencia para las comunidades afectadas por el fuerte sismo.