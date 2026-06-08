Las 5 claves de Panamá y el mundo | 8 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 8 de junio por acontecimientos relacionados con el sistema penitenciario, la salud pública, la política internacional y desastres naturales.

-Se registra tensión en los alrededores del complejo penitenciario La Joya, donde familiares de personas privadas de libertad protagonizaron una protesta por las restricciones impuestas al ingreso de alimentos, artículos de aseo y otros insumos destinados a los reclusos. La situación generó preocupación entre los allegados de los internos, quienes solicitaron respuestas de las autoridades.

-La Defensoría del Pueblo anunció que dará seguimiento a las inquietudes planteadas por familiares de privados de libertad recluidos en La Joyita y La Joya, así como de aquellos que fueron trasladados recientemente a la provincia de Chiriquí. La entidad informó que abrirá investigaciones para evaluar posibles afectaciones a los derechos humanos y verificar las condiciones de detención en los centros penitenciarios involucrados.

-El Ministerio de Salud reportó que hasta la semana epidemiológica número 20 se han acumulado 2,720 casos de dengue en el país. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos y mantener las medidas de prevención, consideradas fundamentales para frenar la propagación de la enfermedad.

-La segunda vuelta presidencial en Perú continúa desarrollándose en medio de una reñida disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Con cerca del 95 % de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular mantiene una ligera ventaja, mientras el país permanece atento al resultado final de los comicios.

-En Asia, un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las costas del sur de Filipinas, dejando al menos 19 personas fallecidas y 134 heridas. Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando las labores de asistencia para las comunidades afectadas por el fuerte sismo.