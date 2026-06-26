Por qué el partido Egipto–Irán en Seattle está ligado al Orgullo LGBTQ+

La inclusión del encuentro en las actividades del Seattle Pride Weekend fue cuestionada por las federaciones de fútbol de Egipto e Irán, que solicitaron a la FIFA eliminar los actos culturales vinculados al denominado Pride Match y mantener el compromiso únicamente como un evento deportivo.A pesar de esa petición, el organismo mantuvo la programación prevista, por lo que las actividades del Pride Weekend se desarrollarán de forma paralela al partido, que se jugará este viernes como parte del calendario oficial del Mundial 2026.