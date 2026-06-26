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Fútbol

Por qué el partido Egipto–Irán en Seattle está ligado al Orgullo LGBTQ+

La polémica detrás del llamado “Partido del Orgullo” entre Egipto e Irán
La polémica detrás del llamado “Partido del Orgullo” entre Egipto e Irán EFE/ Omar Alonso
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/06/2026 14:16
El denominado “Partido del Orgullo” entre Egipto e Irán ha provocado reacciones por su relación con el Seattle Pride Weekend.

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El encuentro entre las selecciones de Egipto e Irán, correspondiente al Grupo G del Mundial 2026 y programado para este viernes 26 de junio en Seattle, ha generado controversia debido a su vinculación con las celebraciones del Seattle Pride Weekend, dedicadas a la comunidad LGBT+.

La organización del evento incluyó el partido dentro de las actividades del denominado “Pride Match”, una iniciativa impulsada por organizaciones locales con motivo del Mes del Orgullo y que se celebrará dos días antes del Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio.

La inclusión del encuentro en las actividades del Seattle Pride Weekend fue cuestionada por las federaciones de fútbol de Egipto e Irán, que solicitaron a la FIFA eliminar los actos culturales vinculados al denominado Pride Match y mantener el compromiso únicamente como un evento deportivo.

A pesar de esa petición, el organismo mantuvo la programación prevista, por lo que las actividades del Pride Weekend se desarrollarán de forma paralela al partido, que se jugará este viernes como parte del calendario oficial del Mundial 2026.

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