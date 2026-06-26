Por qué el partido Egipto–Irán en Seattle está ligado al Orgullo LGBTQ+

El encuentro entre las selecciones de Egipto e Irán, correspondiente al Grupo G del Mundial 2026 y programado para este viernes 26 de junio en Seattle, ha generado controversia debido a su vinculación con las celebraciones del Seattle Pride Weekend, dedicadas a la comunidad LGBT+.

La organización del evento incluyó el partido dentro de las actividades del denominado “Pride Match”, una iniciativa impulsada por organizaciones locales con motivo del Mes del Orgullo y que se celebrará dos días antes del Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio.