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Evacuación y suspensión de la Línea 1 y 2 del Metro de Panamá por sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo permanente y ha recomendado a la población seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo permanente y ha recomendado a la población seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 14:29
Las autoridades solicitaron a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar difundir información no confirmada

Tras el fuerte sismo de magnitud 7.2 registrado este viernes en Panamá, el Metro de Panamá informó la suspensión temporal del servicio en las Líneas 1 y 2 y la evacuación preventiva de todas sus estaciones, como medida de seguridad para los usuarios.

El comunicado oficial del Metro de Panamá, difundido en sus canales institucionales, señala que el servicio se mantiene suspendido mientras se realizan las inspecciones correspondientes en la infraestructura del sistema.

Las autoridades solicitaron a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar difundir información no confirmada.

El Metro aseguró que comunicará oportunamente cualquier novedad sobre la reanudación de la operación.

El sismo, que sacudió gran parte del territorio nacional, generó evacuaciones en edificios públicos y privados, así como reportes de afectaciones en distintos sectores.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo permanente y ha recomendado a la población seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas.

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