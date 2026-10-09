Sismos en Panamá: Cuarto Puente reporta evacuación segura y sin daños

Según el consorcio, las medidas permitieron evacuar al personal de manera segura, sin que se reportaran accidentes ni daños asociados a los eventos sísmicos.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que, ante los movimientos sísmicos registrados este viernes 9 de octubre, activó oportunamente los protocolos de seguridad y evacuación en los distintos frentes de construcción del proyecto.

La empresa indicó que ya iniciaron las verificaciones correspondientes en las áreas de trabajo, con especial atención a los accesos, plataformas y estructuras utilizadas para labores en altura, a fin de garantizar condiciones seguras antes de reanudar las actividades.

Asimismo, señaló que el retorno a las labores se realizará de manera gradual y controlada, una vez concluidas las evaluaciones técnicas y de seguridad necesarias para confirmar que los distintos frentes de construcción reúnen las condiciones adecuadas.

El consorcio reiteró que la seguridad y el bienestar de sus trabajadores son una prioridad durante este proceso de inspección y evaluación.