  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Copa Airlines reanuda operaciones tras reapertura del Aeropuerto de Tocumen

Los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor del boleto, trámite que deberá realizarse a través del Centro de Llamadas.
Los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor del boleto, trámite que deberá realizarse a través del Centro de Llamadas. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 18:44
Para los pasajeros afectados, la compañía estableció medidas de flexibilidad

Luego de los movimientos sísmicos registrados en Panamá este viernes, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus operaciones y Copa Airlines informó que ha restablecido sus vuelos.

La aerolínea indicó que dará prioridad al retorno de los vuelos desviados hacia aeropuertos alternos, aunque advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes en algunos itinerarios.

Para los pasajeros afectados, la compañía estableció medidas de flexibilidad:

Aplican a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026.
Válidos para viajes programados el 9 y 10 de octubre en cualquier ruta operada por Copa Airlines.
Se permiten cambios sin cargo ni diferencia de tarifa.
Los viajes podrán reprogramarse hasta el 31 de octubre de 2026.
Los cambios pueden gestionarse en la sección Mis Viajes de copa.com.

Como alternativa, los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor del boleto, trámite que deberá realizarse a través del Centro de Llamadas.

La aerolínea recomendó verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y aseguró que comunicará oportunamente cualquier actualización que afecte sus operaciones.

“Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros mientras trabajamos para restablecer completamente la operación”, señaló Copa Airlines en el comunicado.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo