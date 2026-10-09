Copa Airlines reanuda operaciones tras reapertura del Aeropuerto de Tocumen

Luego de los movimientos sísmicos registrados en Panamá este viernes, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus operaciones y Copa Airlines informó que ha restablecido sus vuelos.
La aerolínea indicó que dará prioridad al retorno de los vuelos desviados hacia aeropuertos alternos, aunque advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes en algunos itinerarios.
Para los pasajeros afectados, la compañía estableció medidas de flexibilidad:
Como alternativa, los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor del boleto, trámite que deberá realizarse a través del Centro de Llamadas.
La aerolínea recomendó verificar el estado de los vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y aseguró que comunicará oportunamente cualquier actualización que afecte sus operaciones.
“Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros mientras trabajamos para restablecer completamente la operación”, señaló Copa Airlines en el comunicado.
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