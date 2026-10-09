Copa Airlines reanuda operaciones tras reapertura del Aeropuerto de Tocumen

Luego de los movimientos sísmicos registrados en Panamá este viernes, el Aeropuerto Internacional de Tocumen reanudó sus operaciones y Copa Airlines informó que ha restablecido sus vuelos. La aerolínea indicó que dará prioridad al retorno de los vuelos desviados hacia aeropuertos alternos, aunque advirtió que podrían presentarse demoras y ajustes en algunos itinerarios. Para los pasajeros afectados, la compañía estableció medidas de flexibilidad:

Aplican a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026.

Válidos para viajes programados el 9 y 10 de octubre en cualquier ruta operada por Copa Airlines.

Se permiten cambios sin cargo ni diferencia de tarifa.

Los viajes podrán reprogramarse hasta el 31 de octubre de 2026.

Los cambios pueden gestionarse en la sección Mis Viajes de copa.com.

Como alternativa, los pasajeros podrán cancelar su viaje y recibir un crédito por el valor del boleto, trámite que deberá realizarse a través del Centro de Llamadas.