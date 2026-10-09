Seguro Social no reporta fallecidos ni lesiones graves tras el terremoto en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) no reporta fallecidos ni lesiones de gravedad en sus instalaciones tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre, mientras sus centros médicos atendían a personas con crisis de ansiedad y adultos mayores que sufrieron caídas al intentar salir de las instalaciones durante el sismo.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que los casos registrados por la institución eran distintos a los atendidos en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta el momento de sus declaraciones, la CSS había recibido pacientes con crisis de ansiedad, asociadas al impacto del movimiento telúrico, y adultos mayores que se cayeron cuando intentaban salir de los edificios.

Mon indicó que, por el momento, ninguno de los casos atendidos en las instalaciones de la CSS correspondía a lesiones de gravedad.

El director de la CSS informó que el Hospital de Tonosí, ubicado en el área del epicentro del terremoto, presenta afectaciones en su infraestructura. También reportó daños en el Centro de Atención, Promoción y Prevención de la Salud de Los Pozos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizaba inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones médicas y establecer si podían continuar operando con normalidad.

Entre los centros pendientes de evaluación mencionó el Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce, y el Hospital de Zona. La CSS también esperaba los resultados de las revisiones en la policlínica de Penonomé y otras unidades que pudieron resultar afectadas por el movimiento telúrico.

Como medida preventiva ante posibles réplicas, la institución habilitó carpas en los exteriores de hospitales para trasladar temporalmente a pacientes hospitalizados mientras se completaban las evaluaciones de seguridad.

La CSS suspendió los servicios de hemodiálisis y otras terapias de sustitución renal en todo el país debido a problemas con el suministro de agua y a las revisiones de las instalaciones hospitalarias.

Mon explicó que estos tratamientos requieren grandes cantidades de agua tratada, por lo que la reducción del suministro en la capital obligó a suspenderlos. En el interior del país también se detectaron fallas en estructuras relacionadas con los sistemas de abastecimiento de agua de respaldo de algunos hospitales.

La institución prevé reanudar los servicios de hemodiálisis este domingo 11 de octubre, siempre que las condiciones permitan hacerlo de forma segura.

El director de la CSS informó que las policlínicas y unidades de atención médica recibieron instrucciones para mantener abiertos las 24 horas los servicios vinculados con urgencias, incluidos laboratorios y exámenes especiales.

Los hospitales también permanecen habilitados para atender a la población, mientras los equipos de trabajo operan mediante turnos rotativos para garantizar la continuidad de los servicios médicos.