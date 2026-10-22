Bancos y agencias de cobro concentran $282,300 en multas por alterar historiales de crédito

Las irregularidades en el manejo del historial de crédito en Panamá sumaron 110 sanciones por un monto global de $282,300 en los primeros nueve meses de 2026. Las anomalías abarcan desde la inclusión de personas sin vínculo comercial previo hasta la negativa a borrar deudas prescritas, según registros oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
Entre enero y septiembre, el Departamento de Investigación de la Acodeco emitió 87 multas en primera instancia por $217,100, tras comprobar infracciones a la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. En segunda instancia, el organismo confirmó otras 23 sanciones que totalizan $65,200.
El reporte estadístico reveló que la causa más recurrente de penalización fue la adjudicación de referencias crediticias a ciudadanos que jamás mantuvieron relación contractual con el agente económico. Por esta falta se impusieron 53 multas que suman $97,000.
La segunda infracción con mayor impacto monetario fue la falta de eliminación de referencias por prescripción, con 13 sanciones por $45,100, seguida de la falta de borrado de observaciones sobre cuentas contra reserva, que generó tres multas por $29,000.
El organismo aplicó además seis multas por $11,000 debido a errores en la rectificación de historiales por números y tres sanciones por $6,000 al consultar el historial de clientes sin autorización previa.
Las empresas dedicadas al cobro de deudas lideraron el listado de sancionados por actividad económica, al acumular 57 multas por un valor acumulado de $102,000 en primera instancia.
La banca privada y pública ocupó el segundo lugar del desglose con 21 sanciones equivalentes a $77,000, mientras que las empresas financieras sumaron seis multas por $33,100.
El resto de los expedientes correspondió a empresas de telefonía e internet (una multa por $2,000), televisión por cable (una multa por $2,000) y almacenes por departamento (una multa por $1,000).
En el renglón de reclamos de los consumidores, la Acodeco acumuló 724 quejas vinculadas al incumplimiento de la Ley 24 entre enero y septiembre de 2026. Los reclamos obedecen a solicitudes para eliminar referencias obsoletas, corregir datos inexactos y actualizar el estado real de obligaciones financieras.
Durante el año 2025 completo, la entidad recibió 1,059 quejas por estos mismos conceptos. La legislación vigente establece que la información contenida en las bases de datos crediticias incide en la evaluación para la concesión de facilidades financieras y contratación de servicios en el país.
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