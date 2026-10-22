Bancos y agencias de cobro concentran $282,300 en multas por alterar historiales de crédito

Las irregularidades en el manejo del historial de crédito en Panamá sumaron 110 sanciones por un monto global de $282,300 en los primeros nueve meses de 2026. Las anomalías abarcan desde la inclusión de personas sin vínculo comercial previo hasta la negativa a borrar deudas prescritas, según registros oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Entre enero y septiembre, el Departamento de Investigación de la Acodeco emitió 87 multas en primera instancia por $217,100, tras comprobar infracciones a la Ley 24 de 22 de mayo de 2002. En segunda instancia, el organismo confirmó otras 23 sanciones que totalizan $65,200.

El reporte estadístico reveló que la causa más recurrente de penalización fue la adjudicación de referencias crediticias a ciudadanos que jamás mantuvieron relación contractual con el agente económico. Por esta falta se impusieron 53 multas que suman $97,000.

La segunda infracción con mayor impacto monetario fue la falta de eliminación de referencias por prescripción, con 13 sanciones por $45,100, seguida de la falta de borrado de observaciones sobre cuentas contra reserva, que generó tres multas por $29,000.

El organismo aplicó además seis multas por $11,000 debido a errores en la rectificación de historiales por números y tres sanciones por $6,000 al consultar el historial de clientes sin autorización previa.