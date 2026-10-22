‘La prevención no es una obligación es confianza’: Oficiales de cumplimiento ante la quinta ronda de GAFI en Panamá

Los oficiales de cumplimiento en Panamá forman parte del eslabón de cara a la próxima quinta ronda de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para agosto 2027.

Durante el lanzamiento del 11° Congreso Internacional de Cumplimiento, la presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), Catherine Cardoze, subrayó que este proceso evaluativo representará una oportunidad fundamental para demostrar ante la comunidad internacional no solo la existencia de un marco normativo interinstitucional robusto, sino también la efectividad real de las medidas aplicadas para prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Asimismo, la presidenta de ASOCUPA enfatizó que la prevención ha dejado de ser una simple exigencia regulatoria para convertirse en una verdadera infraestructura de confianza, indispensable para la competitividad económica del país.

En esta línea, calificó como un acontecimiento altamente positivo la reciente decisión de la Unión Europea de retirar a Panamá del anexo 1, un logro que atribuyó al esfuerzo sostenido entre las autoridades nacionales, el sector privado y los profesionales del área.

No obstante, Cardoze advirtió que este paso no constituye el final del camino, sino el inicio de una responsabilidad mayor para consolidar y hacer sostenibles las transformaciones institucionales.

"La prevención no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria; debe reconocerse como una verdadera infraestructura de confianza", enfatizó Cardoze.

Panamá se encuentra en plena preparación para enfrentar en agosto de 2027 la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un proceso que pondrá a prueba no solo el marco normativo del país, sino sobre todo la efectividad de las medidas implementadas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La discusión y aprobación final del informe está prevista para diciembre de 2028, lo que marca un calendario de más de un año de trabajo intenso y seguimiento.

El calendario oficial establece que Panamá iniciará su evaluación en agosto de 2027 y que el informe será discutido y aprobado en diciembre de 2028.

El proceso contempla una visita de alto nivel, entrega de información preliminar, una visita in situ de dos semanas y la redacción de varios borradores antes de la aprobación final en el pleno del Gafilat y la red global de más de 190 países.

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