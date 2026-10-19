Muere bebé de dos meses en una carpa improvisada en Veraguas

Un bebé de dos meses de nacido murió durante la madrugada de este lunes 19 de octubre en una carpa improvisada en la urbanización San Antonio, ubicada en la entrada de Santiago, provincia de Veraguas, donde su madre permanecía desde el terremoto del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se había instalado en el lugar por temor a regresar al edificio multifamiliar donde reside, específicamente en la torre 1, planta 4, tras el sismo que sacudió el país.

El infante había nacido en la ciudad de Panamá y posteriormente se encontraba con su madre en Santiago. Según los datos disponibles, el bebé padecía hidrocefalia, una condición de salud delicada.

Consultado sobre el caso, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó conocer sobre el tema. De acuerdo con la información recibida por la entidad, los familiares se encontraban cerca del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, pero no habrían acudido a solicitar atención médica para el bebé.

El Minsa también aclaró que la carpa donde permanecía la familia no pertenece a la institución.

La Estrella de Panamá también consultó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), sin embargo, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta de la entidad.

Sin embargo, las circunstancias exactas del fallecimiento y los motivos por los que no se habría buscado atención médica deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.