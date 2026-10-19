Cierran vía del Cerro La Cruz por un mes tras deslizamiento

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el cierre total, tanto vehicular como peatonal, en el sector de la bajada del Cerro La Cruz, en la vía que conduce a El Valle de Antón, distrito de Antón, provincia de Coclé. La medida obedece a un deslizamiento de tierra ocasionado por las réplicas de un reciente movimiento telúrico.
Evaluaciones técnicas realizadas de manera conjunta por el MOP, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) determinaron la inestabilidad de la estructura del talud en dicha arteria vial.
La restricción de paso empezó a regir este lunes 19 de octubre de 2026 de forma continua durante las 24 horas. Las autoridades proyectaron una duración inicial de un mes para las labores de mitigación y reparación. Sin embargo, la reapertura definitiva dependerá de las condiciones meteorológicas, la estabilidad del suelo y el avance de la maquinaria en la zona afectada.
Para mantener la conectividad con la comunidad de El Valle de Antón, el MOP recomendó a los conductores utilizar la Carretera Panamericana, ingresando por el tramo de Las Uvas de San Carlos hacia El Valle de Antón.
Las autoridades competentes solicitaron a la ciudadanía, residentes y comerciantes del área abstenerse de cruzar a pie o en vehículos por la zona delimitada. Asimismo, hicieron un llamado a no aproximarse al talud inestable y acatar las señales de tránsito colocadas en los puntos de control.
El Sinaproc mantendrá el monitoreo en el área ante la eventualidad de nuevos desprendimientos de rocas o tierra.
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