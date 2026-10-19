Cierran vía del Cerro La Cruz por un mes tras deslizamiento

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó el cierre total, tanto vehicular como peatonal, en el sector de la bajada del Cerro La Cruz, en la vía que conduce a El Valle de Antón, distrito de Antón, provincia de Coclé. La medida obedece a un deslizamiento de tierra ocasionado por las réplicas de un reciente movimiento telúrico.

Evaluaciones técnicas realizadas de manera conjunta por el MOP, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) determinaron la inestabilidad de la estructura del talud en dicha arteria vial.

La restricción de paso empezó a regir este lunes 19 de octubre de 2026 de forma continua durante las 24 horas. Las autoridades proyectaron una duración inicial de un mes para las labores de mitigación y reparación. Sin embargo, la reapertura definitiva dependerá de las condiciones meteorológicas, la estabilidad del suelo y el avance de la maquinaria en la zona afectada.