Aprehenden a tres personas y retienen cuatro vehículos tras detonaciones en Albrook

La Policía Nacional aprehendió a tres personas y retuvo cuatro vehículos tras registrarse un incidente con detonaciones de arma de fuego en el sector de Albrook, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, los agentes realizaron verificaciones en el área para esclarecer las circunstancias en que se produjeron las detonaciones.

Durante la revisión, los agentes ubicaron un arma de fuego que contaba con su respectivo permiso, según el reporte policial divulgado la tarde de este 22 de octubre.

Las tres personas aprehendidas y los cuatro vehículos retenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las investigaciones para determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

La Policía Nacional no precisó si hubo personas heridas ni detalló las circunstancias que originaron el incidente.

La institución señaló que mantiene sus estrategias operacionales a nivel nacional para reforzar la seguridad ciudadana.