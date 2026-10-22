Alcaldía de Panamá anuncia horarios especiales para bares en noviembre y diciembre

La Alcaldía de Panamá informó sobre la implementación de horarios especiales para los establecimientos dedicados al expendio de bebidas alcohólicas en el distrito capital, con motivo de las festividades de noviembre y diciembre de 2026.

La medida está contemplada en el Decreto Alcaldicio N.° 9 del 7 de octubre de 2026 y establece que, el 3 de noviembre, los locales podrán operar desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

En tanto, los días 4, 5, 9 y 27 de noviembre, así como el 7, 24 y 31 de diciembre, podrán funcionar dentro de su horario regular, con extensión hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

La disposición aplica únicamente a los establecimientos que cuenten con permisos nocturnos vigentes expedidos por la Alcaldía de Panamá.

Los mismos horarios regirán para la autorización de actividades comerciales, recreativas, sociales o benéficas que generen ruido temporal mediante equipos de sonido durante las fechas señaladas.

La entidad aclaró que los establecimientos contemplados en los artículos 2 y 3 del Decreto Alcaldicio N.° 5 del 4 de agosto de 2026 quedan exceptuados de esta nueva disposición y continuarán sujetos a lo establecido en esa normativa.

La Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de cumplimiento serán responsables de vigilar que se respeten estas disposiciones, con apoyo de la fuerza pública cuando sea necesario.