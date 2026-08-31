Panamá extiende su vida nocturna: estos son los nuevos horarios para bares y discotecas

La Alcaldía de Panamá modificó los horarios para los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal y amplió las zonas especiales para la operación nocturna dentro del distrito capital. Los cambios están contenidos en el Decreto Alcaldicio N.° 5, de 4 de agosto de 2026, publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30601 del lunes 31 de agosto. La nueva disposición subroga el Decreto Alcaldicio N.° 12 de 23 de diciembre de 2024 y comenzará a regir siete días calendario después de su promulgación. Una de las principales modificaciones está relacionada con los horarios generales para los establecimientos clasificados bajo el nivel 2 de la Ley 55 de 1973. De domingo a miércoles, estos comercios podrán operar de 9:00 a.m. a 3:00 a.m. del día siguiente, mientras que de jueves a sábado podrán hacerlo de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. del día siguiente. El horario general se mantiene igual al establecido en 2024. Sin embargo, cambia el momento a partir del cual los establecimientos necesitan contar con un permiso nocturno. El nuevo decreto establece que deberán tenerlo vigente para operar después de las 11:59 p.m. En el decreto anterior, la exigencia aplicaba para operar después de las 12:00 a.m. (medianoche).

Cambios en el Casco Antiguo

El nuevo decreto modifica de manera importante las condiciones para el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá. A diferencia de la disposición de 2024, que permitía a los establecimientos de las zonas especiales operar sin restricción de horario siempre que contaran con el Informe Previo Favorable (IPF) y el Permiso Nocturno vigentes, ahora se establecen horarios específicos. De domingo a miércoles, los establecimientos podrán operar de 9:00 a.m. a 3:00 a.m. del día siguiente. Los jueves y sábados, el horario será de 9:00 a.m. a 4:00 a.m. El viernes será el día con mayor extensión: podrán operar de 9:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Para funcionar después de las 11:59 p.m., los establecimientos deberán mantener vigentes el IPF y el Permiso Nocturno expedidos por la Alcaldía de Panamá.

Amador tendrá un régimen diferente

La Calzada de Amador, desde la calle Van Hook hasta la isla Flamenco, también tendrá un régimen especial. De lunes a sábado, los establecimientos clasificados bajo el nivel 2 podrán operar sin restricción de horario. Los domingos podrán funcionar hasta las 7:00 a.m. y retomar operaciones a partir de las 10:00 a.m. También deberán contar con el IPF y el Permiso Nocturno vigentes para operar después de las 11:59 p.m.

Centros comerciales podrán establecer sus horarios

Otra de las novedades del decreto es la incorporación de los centros comerciales con una superficie mínima de 100 mil metros cuadrados como zona especial. En estos establecimientos no habrá una restricción de horario impuesta por el decreto. Sin embargo, deberán contar con la autorización de la administración de la propiedad horizontal para operar en el horario que corresponda. La superficie de construcción y el horario autorizado deberán ser certificados por la administración del centro comercial. Esa certificación deberá permanecer visible dentro del establecimiento. Al igual que en las otras zonas especiales, los comercios necesitarán el Informe Previo Favorable y el Permiso Nocturno vigentes para operar después de las 11:59 p.m.

¿Qué pasa con hoteles y eventos?