La rivalidad más grande de Panamá se vuelve a encender con el Tauro y Plaza Amador

El Tauro FC y el Plaza Amador volverán a revivir una edición más del Clásico Nacional en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Por el lado de los placinos, buscarán acentuar su primera posición en la Conferencia Este, mientras que los taurinos siguen en la pelea por conseguir un lugar en los play-offs.

Los actuales tricampeones del certamen, a falta de cuatro jornadas para finalizar la fase de grupos, están más que encaminados para clasificarse de manera directa a las semifinales de este Torneo Apertura 2026, sin embargo no pueden relajarse para evitar la presión que sigue ejerciendo el Árabe Unido que está en la segunda posición.

Una de las grandes ventajas que tiene este Plaza Amador es su profundidad que tiene Mario Méndez en su plantilla. Y no solo el hecho de tener varios jugadores de recambio, sino en la calidad de cada uno de ellos. Seguramente los reflectores se van con Daivis Murillo, quien estuvo presente en la última convocatoria de la selección de Panamá para la gira asiática. A su vez, el juvenil Héctor Ríos sigue logrando argumentos para ser un titular fijo en el equipo. En estos momentos el ariete lleva siete tantos en el torneo, siendo el máximo goleador de Los Leones.

La buena dinámica del equipo se ve reflejado en la tabla de posiciones. Con apenas una derrota, el Plaza Amador comanda en su sector con 27 puntos y ocho victorias hasta el momento. Pero si nos ponemos a ver detenidamente, en otros aspectos también domina este equipo. También son líderes en el apartado de más goles anotados (28), más asistencias (18), más disparos (141) y es el que mayor tiros a potería realiza (66), dominando así prácticamente en todas las facetas.

Del otro lado de la moneda, el Tauro, desde el cambio de timón en el banquillo ha tenido una nueva dinámica y un mejor rendimiento. La llegada del entrenador Franklin Narváez le ha dado una nueva dirección a este equipo que por momentos se mantenía en horas bajas. Desde su llegada, el cuadro taurino ha subido posiciones hasta colocarse en el cuarto lugar con 17 puntos, a tan solo dos unidades de Umecit, equipo que ocupa el tercer puesto y la última plaza para los play-offs.