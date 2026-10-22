Acodeco impone multas por $36 mil por incumplir descuentos para los jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 367 reportes por posibles incumplimientos de los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, entre enero y septiembre de 2026. En ese mismo período, la entidad impuso 41 sanciones por un total de $36,270.00.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Investigación, las principales quejas estuvieron relacionadas con las tasas de interés, que acumularon 97 casos, seguidas por el incumplimiento del descuento del 25 % en restaurantes, con 89 reportes.
También se registraron 51 casos por falta de letreros informativos y 49 por la negativa de los establecimientos a aplicar los descuentos correspondientes.
Otros reclamos estuvieron vinculados con el descuento del 25 % en el transporte aéreo, con 21 casos, y los préstamos personales y comerciales, con 15.
En cuanto a las multas, las infracciones relacionadas con las tasas de interés concentraron $19,600.00 en sanciones, correspondientes a 10 casos. La falta de información visible sobre los beneficios generó ocho multas por $1,555.00, mientras que los incumplimientos en restaurantes sumaron cuatro sanciones por $1,080.00.
Ante esta situación, la Acodeco recordó a los comercios y proveedores de servicios que deben respetar los beneficios contemplados en la Ley No. 6 de 1987 y colocar en lugares visibles los avisos que informan sobre estos descuentos.
La institución también instó a jubilados, pensionados y adultos mayores a denunciar cualquier negativa a reconocer sus beneficios, mientras mantiene las labores de fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa.
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