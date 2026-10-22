Acodeco impone multas por $36 mil por incumplir descuentos para los jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 367 reportes por posibles incumplimientos de los beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, entre enero y septiembre de 2026. En ese mismo período, la entidad impuso 41 sanciones por un total de $36,270.00.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Investigación, las principales quejas estuvieron relacionadas con las tasas de interés, que acumularon 97 casos, seguidas por el incumplimiento del descuento del 25 % en restaurantes, con 89 reportes.

También se registraron 51 casos por falta de letreros informativos y 49 por la negativa de los establecimientos a aplicar los descuentos correspondientes.

Otros reclamos estuvieron vinculados con el descuento del 25 % en el transporte aéreo, con 21 casos, y los préstamos personales y comerciales, con 15.