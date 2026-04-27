Incumplen con ley de jubilados: sanciones a marzo suman $17,800

El análisis estadístico del trimestre revela que el sector financiero es el principal transgresor de la normativa. La Tasa de Interés se posiciona como el foco crítico con 55 casos reportados, lo que derivó en seis sanciones que alcanzan los $11,200. A esta cifra se suman los $5,600 impuestos por anomalías en Préstamos Personales y Comerciales, categoría que, a pesar de registrar solo siete quejas, mantiene un alto impacto económico por la gravedad de la falta.En el sector de servicios y consumo masivo, la omisión de beneficios también es recurrente. Se detectaron 24 casos donde no se aplicó el descuento del 25% en restaurantes, sumado a cinco incidentes en franquicias de comida rápida. Por estas faltas se impusieron sanciones por $225 y $250, respectivamente. Asimismo, la transparencia hacia el consumidor sigue siendo una asignatura pendiente: la falta de letreros informativos obligatorios generó 21 quejas y tres sanciones adicionales por un valor total de $525.