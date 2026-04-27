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Economía

Incumplen con ley de jubilados: sanciones a marzo suman $17,800

Multas por incumplir con la Ley 6 de 1987 a bancos por tasa de interés a jubilados suman $11,200.
Multas por incumplir con la Ley 6 de 1987 a bancos por tasa de interés a jubilados suman $11,200.
Por
Mileika Lasso
  • 28/04/2026 00:00
El reporte de la Acodeco de enero a marzo de 2026 revela 143 irregularidades. Las multas por faltas a la Ley 6 de 1987 se concentran en bancos y restaurantes

El primer trimestre de 2026 cierra con un saldo alarmante para los derechos de la tercera edad en Panamá. Un total de 143 quejas han sido interpuestas por incumplimientos a la Ley 6ta de 1987, derivando en sanciones que ya alcanzan los $17,800, según datos del Departamento de Investigación.

La mayor ofensiva contra el bolsillo del jubilado proviene del sector financiero. La Tasa de Interés no solo encabeza la lista de anomalías con 55 casos, sino que también registra la mayor carga punitiva: $11,200 en multas. A esto se suman irregularidades en préstamos personales y comerciales, que añadieron otros $5,600 en penalizaciones.

El reporte revela que la resistencia al cumplimiento es sistémica. En el sector servicios, se contabilizaron 24 quejas por el impago del descuento del 25% en restaurantes y 21 casos por la ausencia de letreros informativos, una falta que parece menor pero que impide el ejercicio del derecho.

Incluso necesidades básicas y movilidad han sido vulneradas, con reportes en transporte aéreo, farmacias, hospitales privados y consumo de agua. Hasta la fecha, se han ratificado 13 sanciones en primera instancia, cuyos fondos serán destinados al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen).

Incumplimiento a la Ley 6 de 1987

El análisis estadístico del trimestre revela que el sector financiero es el principal transgresor de la normativa. La Tasa de Interés se posiciona como el foco crítico con 55 casos reportados, lo que derivó en seis sanciones que alcanzan los $11,200. A esta cifra se suman los $5,600 impuestos por anomalías en Préstamos Personales y Comerciales, categoría que, a pesar de registrar solo siete quejas, mantiene un alto impacto económico por la gravedad de la falta.

En el sector de servicios y consumo masivo, la omisión de beneficios también es recurrente. Se detectaron 24 casos donde no se aplicó el descuento del 25% en restaurantes, sumado a cinco incidentes en franquicias de comida rápida. Por estas faltas se impusieron sanciones por $225 y $250, respectivamente. Asimismo, la transparencia hacia el consumidor sigue siendo una asignatura pendiente: la falta de letreros informativos obligatorios generó 21 quejas y tres sanciones adicionales por un valor total de $525.

Casos
Ley de Jubilados.
Total de casos recibidos: 143 quejas.
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