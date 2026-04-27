Incumplen con ley de jubilados: sanciones a marzo suman $17,800

El primer trimestre de 2026 cierra con un saldo alarmante para los derechos de la tercera edad en Panamá. Un total de 143 quejas han sido interpuestas por incumplimientos a la Ley 6ta de 1987, derivando en sanciones que ya alcanzan los $17,800, según datos del Departamento de Investigación.

La mayor ofensiva contra el bolsillo del jubilado proviene del sector financiero. La Tasa de Interés no solo encabeza la lista de anomalías con 55 casos, sino que también registra la mayor carga punitiva: $11,200 en multas. A esto se suman irregularidades en préstamos personales y comerciales, que añadieron otros $5,600 en penalizaciones.

El reporte revela que la resistencia al cumplimiento es sistémica. En el sector servicios, se contabilizaron 24 quejas por el impago del descuento del 25% en restaurantes y 21 casos por la ausencia de letreros informativos, una falta que parece menor pero que impide el ejercicio del derecho.

Incluso necesidades básicas y movilidad han sido vulneradas, con reportes en transporte aéreo, farmacias, hospitales privados y consumo de agua. Hasta la fecha, se han ratificado 13 sanciones en primera instancia, cuyos fondos serán destinados al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen).