Qué es la inteligencia emocional y cómo cultivar este arte

Existe una idea errónea, que equipara la inteligencia emocional con la frialdad o la represión absoluta. Solemos elogiar a quien nunca levanta la voz o a quien parece inmune a las presiones del entorno, asumiendo que ha alcanzado un estado superior de madurez. Sin embargo, la verdadera inteligencia emocional no consiste en erradicar lo que sentimos, sino en aprender a sostenerlo con dignidad y criterio para evitar que nuestras reacciones desborden y dañen a quienes nos rodean.

Las emociones no son fallos en el sistema humano; son señales biológicas indispensables. La ira marca límites frente a una injusticia; el miedo advierte de un peligro; la tristeza señala una pérdida y reclama descanso. Intentar anularlas no solo es inviable, sino contraproducente: la emoción reprimida suele acumular presión hasta estallar en el momento menos oportuno. La inteligencia emocional radica en la distancia lúcida que logramos construir entre el estímulo que sentimos y la respuesta que decidimos dar.

Por qué urge gestionarlas hoy: liderazgo, convivencia y salud

Ante la sobrecarga de estímulos y la incertidumbre constante, la autorregulación emocional ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una competencia vital en tres ámbitos clave:

Liderazgo consciente: Quien lidera marca la pauta del clima a su alrededor. Un líder que carece de contención transmite reactividad, ansiedad y desconfianza, fragmentando la seguridad psicológica de sus equipos. Por el contrario, un liderazgo con madurez emocional inspira serenidad ante la crisis, fomenta la colaboración y toma decisiones estratégicas guiadas por la claridad, no por el impulso.