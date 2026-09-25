¡Descubre cómo leer a alguien al instante!

¿Se ha topado amigo lector con promesas pegajosas y atractivas para vender talleres de comunicación no verbal como las del título? frases como “entra a la mente de alguien”, “negocia como un experto del FBI”, “lee la mente como un libro”, “lee las intenciones de tu pareja” ... si, todas atractivas como miel de panal, sin embargo, ¡son mentiras!

Partamos por usar el sentido común. La mente humana es compleja y tiene tantas variables y formas de pensar que, aunque usted tenga las habilidades para detectar mentiras o incongruencias verbo corporales, jamás, le repito, jamás podrá comprender el porqué de los hechos.

Le pongo tres ejemplos: ¿puede entender porqué una persona que ya tiene todo el poder y dinero del mundo y llega a un puesto político particular, le robaría a su pueblo incluso en tiempos de crisis?, ¿comprendería porqué un asesino serial se enfocaría solo en niños?, ¿sería capaz de comprender por qué un padre viola a su propia hija? ¡No! ni las mentes mejores entrenadas en el mundo de la investigación lo comprenden.

Todos los expertos en comunicación no verbal, micro expresiones, análisis conductual para perfilación criminal, detección de mentiras, etc., etc. comprendemos que, para llegar a la verdad tenemos que analizar capas de variables, tomar en cuenta el contexto y dedicarle tiempo a la investigación partiendo de una línea base y, a veces, hasta pasar por el abismo del mal.

Quienes nos dedicamos a estos temas de forma ética y responsable sabemos que no podemos ni debemos estar conectados las veinticuatro horas del día observando al resto del mundo ni analizando si subió o bajó una ceja, si apretó los labios o que palabra empleó, en parte, para salvaguardar nuestra propia salud mental. Además, porque 1) si usted no se enfoca en hacerlo a conciencia en su aquí y ahora, muchísimas cosas se escapan, 2) ningún experto serio analizará nada sin tomar en cuenta el contexto e, incluso, ciertos rasgos de personalidad.

Entonces ¿por qué siguen siendo tan atractivas estas promesas para vender estos cursos las cuales, en su mayoría, terminan perjudicando a los profesionales serios? En gran parte porque muchos piensan que analizar a otra persona es tan fácil como Hollywood nos lo pinta en pantalla, piensan que, sin estudios previos pueden detectar una mentira tan rápido como hacer un “click”. Ese pensamiento mágico pendejo es el que hace que muchos caigan en cursos y sean mareados por “profesionales” de oído.

Un taller de comunicación no verbal no dura horas, tampoco días. Por lo regular son talleres que duran meses y años. Usted como futuro cliente, debe exigirles a los facilitadores sus credenciales y hágale todas las preguntas que necesite para que, él o ella, le indiquen las fuentes para que usted amplíe sus criterios, los investigue y tome una decisión puntual sobre si debe o no tomar el curso.

Con respecto a mi persona, llevo diez años entrenando en estos temas, escribiendo artículos, grabando podcast, analizando videos, actualizando con entidades idóneas mis conocimientos y leyendo en pila o, pasando pruebas constantemente para mantener mis certificaciones vigentes.

Es muy tentador entrar en la mente de otra persona y saber sus secretos o qué piensa, pero, ¿estaría listo para ello?, ¿se acuerda de la famosa frase de Nietzsche de su obra Más allá del bien y del mal donde dice “si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada”? Ella advierte que, al examinar profundamente la oscuridad, maldad o aspectos negativos de la vida (el “abismo”), corremos el riesgo de ser consumidos o transformados por ellos. Significa que la obsesión con la negatividad nos moldea y que, al luchar contra el mal, podemos convertirnos en aquello que combatimos.

¿Quiere descubrir la verdad? ¡Cuidado! Porque el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. ¿estará listo(a) para ella? LA verdad no es diplomática, pusilánime ni se anda por las ramas, aunque si puede ser asertiva, ella muestra lo que es y punto. En el 100% de las veces es muy diferente a SU verdad o a MI verdad.

Ahora viene otra pregunta, digamos que logró descubrirla ¿qué hará con ella?, ¿se acuerda del famoso diálogo entre Jack Nicholson y Tom Cruise en la película A few good men? ... “¿puede manejar la verdad?”.

Es por ello que un taller de comunicación no verbal completo, ético y responsable toca todos estos temas pues, como decía John Douglas, uno de mis instructores del FBI y fundador de la unidad de análisis conductual de Quántico Virginia: “aquí está en juego la vida o la muerte de alguien, la dignidad de una víctima y su familia, la cárcel o la libertad de un individuo, la credibilidad o desacreditación de un ser humano y la cadena perpetua o la pena de muerte de un reo; por ello no jugamos a ser expertos... ¡lo somos!”.

Otro aspecto que debemos considerar y, esto va para los medios, ningún experto serio tomará “pruebas en vivo” para hacer valer sus conocimientos; ningún experto serio y con ética, señalará directamente a fulanito de tal con algún adjetivo calificativo solo porque el periodista no tiene el coraje de decirlo de forma directa.

Latinoamérica aún está en pañales en estos temas y se necesita muchísima educación, lectura y guía idónea para comprender que, la comunicación no verbal y todas sus ramas, es una ciencia y como tal, debe estudiarse a conciencia.

¡Si! con el entrenamiento adecuado podrá leer a una persona, detectar lo que muchos no detectan y llegar a LA verdad, pero para ello debe prepararse a conciencia con los expertos adecuados y practicar constantemente pues, no hay nada más letal, que verter una opinión sobre un tema o alguien, sea cual sea o sea quien sea, teniendo como base la ignorancia y el descuido de no saber escuchar u observar pues, lo errores, se pagan muy caro y, las consecuencias, son peores que la mentira mismas.