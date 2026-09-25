Datos y mapas sobre la industria gastronómica en ciudad de Panamá

El sector gastronómico en Panamá está en auge. Esta escalera de ascenso se puede rastrear desde hace al menos una década, teniendo como hito octubre de 2017, cuando la Ciudad de Panamá fue admitida en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Gastronomía, -la primera ciudad centroamericana con esa distinción-, entre 64 ciudades de 44 países. A este reconocimiento por parte de la UNESCO, le siguen otros hitos como la inclusión de un grupo de restaurantes panameños dentro de la lista de Latin America´s 50 Best, el posicionamiento por tres años seguidos del café geisha panameño como el café con el precio más alto en los mercados internacionales. Finalmente, la elección de Panamá para la realización del World of Coffee 2026, la feria comercial cafetera más grande del mundo, que se realizará por primera vez en América Latina y en un país productor. Es, literalmente, el peldaño más alto de esa escalera que arrancó en 2017. El posicionamiento de la gastronomía como marca país y oferta de entretenimiento premium, se ha dado principalmente, mediante las redes sociales. En Panamá las actividades de promoción gastronómica están estrechamente ligadas con las plataformas de Visa y MasterCard. Así tenemos dos grandes familias de eventos de promoción de la gastronomía en Panamá.

Empezamos con el Panama Weeks, patrocinada principalmente por Visa. Es la actividad promocional con más tiempo de realizarse, (el primer Pizza Week documentado data de 2019) y la más prolífica, organiza una 'semana' temática por tipo de platillo casi cada mes del año. Le sigue el Gourmet Fest Panamá: evento que se empezó a organizar este año, patrocinado por Mastercard. Finalmente encontramos el Micro Brew Fest: evento patrocinado por Mastercard. Los festivales gastronómicos en Panamá consolidan la narrativa estatal del sector como activo de 'marca país', replicando el respaldo institucional de eventos internacionales para proyectar una imagen de dinamismo económico.

Los datos detrás del auge de esta industria

A pesar del auge de la industria gastronómica y el espacio mediático que ocupa en la parrilla informativa de medios de comunicación tradicional y redes sociales, son pocos los datos disponibles que permitan dimensionar el impacto y tamaño de esta industria. Es por esto que Metromapas y Esri Panamá realizamos una compilación de datos y generación de visualizaciones geográficas, que permitieran dar datos y estimaciones sobre este fenómeno. El otro aspecto que buscaba describir este análisis es el de la caracterización de la fuerza laboral del sector gastronómico en Panamá. Las fuentes de datos utilizadas para los propósitos antes descritos fueron variadas e incluyen, cifras de los censos de población y vivienda 2023, encuestas de mercado laboral y datos de las cuentas nacionales, publicados por el INEC. Se utilizaron también datos de un mapa de datos abiertos, conocido como Open Street Map, para identificar la distribución de los restaurantes en la ciudad a través del tiempo. De acuerdo con datos oficiales, el sector de ‘hoteles y restaurantes’, dentro del cual se encuentra la industria gastronómica, reportó un aporte al PIB de B/.1,230.08 millones, representando el 2.5% del total para la provincia de Panamá. Según el INEC, el sector de 'hoteles y restaurantes' vendría recuperándose de una fuerte caída durante la pandemia, cuando registró B/.624.7 millones en 2020 y B/.807.6 millones en 2021. El 50% de su punto más alto prepandemia (2018, B/1,640.9 millones).

En lo que respecta al número de negocios gastronómicos que integran este sector, según el Directorio de Empresas de 2022, en la provincia de Panamá se registraron 3,873 'hoteles y restaurantes'. En lo que se refiera a los ingresos estimados para 2024, el sector de hoteles y restaurantes generó B/.1.88 billones, representando el 2% de los ingresos totales registrados para todas las actividades productivas de la provincia de Panamá (B/.48.7 billones). Para entender su distribución utilizamos los datos del Open Street Maps, los cuales indican que para 2026 en su plataforma están mapeados 1,461 restaurantes en la ciudad de Panamá, de los cuales 1,391 (95%) se encuentran en el distrito de Panamá y 70 (5%) solo en el distrito de San Miguelito. Un análisis más detallado de su distribución permite identificar con precisión las áreas que concentran la oferta de negocios gastronómica en Panamá. En primera instancia destaca el corredor que, del centro urbano, que va desde el Casco Antiguo (Santa Ana, San Felipe), y continua por Calidonia, Bella Vista y San Francisco hacia el este y Betania al norte. Luego se observan los nodos relacionados con áreas turísticas (Amador), oficinas (Costa del Este, Clayton), usos mixtos (Avenida 12 de octubre, Bethania, Condado del Rey) y centros comerciales, (El Dorado, Albrook, Alta Plaza, Los Pueblos, aeropuerto de Tocumen y otros centros comerciales hacia el este.

Trabajados de la gastronomía

De acuerdo con datos del INEC para 2025 en la provincia de Panamá se registraban 58,463 trabajadores en el sector 'hoteles y restaurantes'. De estos trabajadores el 58.7% corresponden a mujeres (34,302 trabajadoras). Entre 2016 y 2025, el total de trabajadores en este sector ha aumentado en 11,278. En lo que respecta a la condición de los trabajadores, en 2025 el 64.1% de los trabajadores tenían jornadas completas (plenas) y 28.3% tenían jornadas parciales. El Censo de Población y Vivienda, indica que, tomando en cuenta las siguientes ocupaciones: cocineros (excluye chefs y cocineros de comidas rápidas), ayudantes de cocina, meseros de restaurantes, saloneros y cantineros, panaderos, pasteleros y confiteros, chefs, cocineros de comidas rápidas, catadores y clasificadores de alimentos y bebidas, vendedores callejeros de alimentos preparados, trabajadores en la conservación de frutas, legumbres y verduras, trabajadores de la elaboración de productos lácteos, en la ciudad de Panamá residen 20,497 trabajadores de negocios relacionados con la gastronomía. Al evaluar la distribución geográfica de los trabajadores en el sector gastronómico se puede observar como 4 de los 5 corregimientos con el mayor número de estos trabajadores se concentran en la periferia este: Tocumen (1,867), 24 de diciembre (1,555), Pacora (1,243) y Pedregal (877), siendo San Francisco el único corregimiento del centro urbano dentro de este grupo con 1,054 trabajadores.

Por el contrario, al analizar los corregimientos con la mayor proporción de trabajadores dentro del sector gastronómico del total de trabajadores, encontramos que son los corregimientos del centro los que registran la mayor proporción: Santa Ana (8.5%), San Felipe (6.2%), Calidonia (6%), Curundú (5.5%) y El Chorrillo (5.2), coincidiendo con las áreas que concentran la mayor parte de los negocios gastronómicos según los datos de Open Street Maps. Este geoanálisis realizado bajo la pregunta “¿dónde están los restaurantes de la ciudad?”, resulta en una pregunta que aborda también la infraestructura y gobernanza urbana. El mensaje desde Metromapas y Esri Panamá es que la gastronomía funciona como un sensor temprano de muchos otros fenómenos urbanos como: economía informal, presión inmobiliaria, saturación de servicios, tensión de uso de suelo, entre otros, y que ahí radica la importancia de su seguimiento.