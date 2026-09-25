Reclutamiento de panameños a Rusia: Dictan detención a 3 imputados por trata de personas y delincuencia organizada

Un juez de garantías decretó este 25 de septiembre la medida cautelar de detención provisional a tres personas imputadas por trata de personas y delincuencia organizada tras operativos en el corregimiento de 24 de Diciembre en Panamá Este, vinculados al reclutamiento de ciudadanos panameños para fines militares en la Federación Rusa mediante falsas ofertas en redes sociales, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Con esta resolución judicial se eleva a seis el número de ciudadanos procesados dentro de la causa penal iniciada en este mes.

Según confirmó la fiscal del caso al término de la audiencia de control de garantías, quien explicó: “se legalizó la aprehensión, se formuló imputación por dos delitos: delito de trata de personas y el delito de delincuencia organizada” y añadió que la representación fiscal logró sustentar los cuatro riesgos procesales requeridos para decretar la medida privativa de libertad.

Las investigaciones de la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada incluyen el rastreo de movimientos de dinero en varias cuentas bancarias y la captación de menores de edad dentro del esquema de trabajo forzado.

Sobre la condición de los afectados, la fiscal del caso advirtió acerca de la vulnerabilidad de los denunciantes al revelar que: “una de las víctimas dentro de este caso, incluso el día de ayer, estuvo recibiendo llamadas y amenazas, incluso amenazas de muerte”.

También se informó de que hay menores de edad implicados en esta red.

El expediente analiza la operación de redes informales que ofrecían sumas de hasta $17,000 y viáticos para trasladar personas hacia Europa del Este previa escala en terceros países, en tanto la Embajada de la Federación Rusa en Panamá ha reiterado su respaldo a las sumarias del Ministerio Público y se ha desvinculado de la captación de extranjeros para el conflicto armado.