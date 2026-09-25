Donald Trump y Xi Jinping cierran su encuentro entre acuerdos, tensiones y ‘estabilidad estratégica’

Con una toma del té y una visita a los Archivos Nacionales de Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, se despidió este viernes 25 de septiembre de su homólogo chino, Xi Jinping, después de una visita oficial de tres días, durante la cual acordaron seguir reuniéndose para tratar algunos de los temas más acuciantes del momento, como el comercio y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Si bien el encuentro se ha saldado con pocos avances, ambos acordaron entrar en una etapa de “estabilidad estratégica”, haciendo eco de la buena sintonía que exhibieron durante estos tres días, en los que realizaron diversas actividades, como el encuentro en la sala de la Casa Blanca o la cena de Estado, cuyo plato principal fue la corvina y el postre, una fusión de vainilla y chocolate.

“Esta vez le hemos añadido más sustancia. La relación será una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la justicia”, dijo Xi. Por su lado, Trump describió tanto a su homólogo como a sí mismo como “dos personas fenomenales”. “La hemos disfrutado mucho. Y hemos hecho grandes avances, muy positivos para los dos países”, remachó.

La agencia de noticias china Xinhua destacó que el mandatario chino abordó el asunto de Taiwán, dejando claro que el control sobre lo que consideran “una provincia rebelde” es un asunto sobre el que no están dispuestos a ceder. En cambio, Estados Unidos dejó claro que no toleraría apoyos de ningún tipo a Irán, con quien libra una guerra desde el pasado febrero.

“Les hemos dejado (a Pekín) muy claro que es inaceptable que puedan prestar ningún tipo de ayuda, directa o indirecta, ya sea mediante datos de inteligencia o ayuda militar. El presidente Trump volvió a ser muy claro sobre esto el jueves”, aseguró el embajador estadounidense en China, David Perdue, en una entrevista con la cadena de televisión CNBC.