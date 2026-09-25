VAMOS avanza hacia su constitución como partido político

VAMOS entregó este viernes 25 de septiembre al Tribunal Electoral más de 70,000 declaraciones de voluntad de ciudadanos que expresaron su intención de formar parte del partido político en formación, un paso que marca una nueva etapa para la agrupación.

La entrega ocurre 27 días después de que VAMOS anunciara, durante su Asamblea General del 29 de agosto, la decisión de iniciar el proceso para constituirse formalmente como partido político.

Además de las declaraciones de voluntad, la agrupación presentó su Declaración de Principios, Programa de Gobierno, Estatutos y demás documentos relacionados con el proceso de formación de la organización.

VAMOS sostiene que la cantidad de ciudadanos que participaron en esta primera etapa supera ampliamente el mínimo de 500 iniciadores que establece el Código Electoral vigente para solicitar la formación de un partido político.

Desde el 30 de agosto, voluntarios de la agrupación recorrieron distintas comunidades del país para recoger las declaraciones de voluntad y sumar ciudadanos al proceso.

Para la diputada Yamireliz Chong, la entrega de las firmas representa también una oportunidad para que los ciudadanos se involucren en las decisiones que definirán el escenario político de los próximos años.

“Invitamos a toda la ciudadanía que esté muy pendiente de lo que se está dando en la Asamblea Nacional”, señaló Chong.

La diputada vinculó este proceso con el debate que mantiene la Asamblea Nacional sobre las reformas electorales, al considerar que esas modificaciones definirán parte de las reglas de participación política de cara a las próximas elecciones.

“Estamos discutiendo las reformas electorales, es decir, las reglas de juego de las próximas elecciones y la creación de los partidos políticos”, expresó.

La entrega de las firmas ocurre mientras VAMOS avanza desde su condición de coalición ciudadana hacia una estructura partidaria formal.

La agrupación surgió de la participación de candidatos independientes en las elecciones generales de 2024 y ahora busca establecer una organización con presencia territorial y capacidad de participación en futuros procesos electorales.

La diputada Janine Prado sostuvo que la discusión sobre las reglas electorales debe incluir condiciones claras para la competencia política y cuestionó algunos de los cambios que se discuten en la Asamblea.

Prado mencionó entre los asuntos que generan debate el financiamiento privado de las campañas, los recursos destinados a la actividad política y las reglas relacionadas con los gobiernos locales.

“Entonces, pongamos las reglas claras”, planteó la diputada, quien adelantó que VAMOS presentará nuevamente sus propuestas durante el segundo debate de las reformas electorales.

Prado también cuestionó el aumento de los recursos destinados al financiamiento político frente a las necesidades que, según señaló, enfrenta el país en áreas como agua, infraestructura, salud y educación.

“Aquí no hay agua, no hay calles, no hay salud, no hay educación, pero ellos quieren más plata para la politiquería”, manifestó.

Sus declaraciones forman parte de la posición que mantiene la bancada mientras la Asamblea Nacional discute las modificaciones al Código Electoral.

Para el diputado Luis Duke, la decisión de avanzar hacia la formación de un partido responde a la intención de mantener la participación política de VAMOS más allá de la actual Asamblea Nacional.

Duke señaló que las próximas elecciones generales, previstas para 2029, marcarán una etapa importante para el país.

“En las elecciones que vienen en el 2029 van a marcar un punto trascendental de lo que nosotros como país queremos”, afirmó.

El diputado defendió la incorporación de nuevos liderazgos a la política nacional y sostuvo que VAMOS busca mantener su trabajo tanto en la Asamblea como en los gobiernos locales.

“Necesitamos gente nueva”, dijo.

Duke también utilizó una frase para resumir la posición de la agrupación frente al escenario político: “Queremos obtener resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo”.

Con la entrega de las más de 70,000 declaraciones de voluntad, VAMOS inicia ahora una nueva etapa de organización mientras el Tribunal Electoral debe continuar con el trámite correspondiente.

La agrupación también deberá avanzar en su estructura territorial y en la organización interna de la nueva colectividad.

La Junta Directiva Provisional está integrada por Juan Diego Vásquez, Yamireliz Chong, Gabriel Silva, Virginia Barreiro, Daniel De Roche, Natibeth Kenion, Mijail Castillo, Margareth Pimentel, Augusto Palacios, Elodia Muñoz, Humberto Echeverría, Irma Hernández, Javier Yap y Beisy Broce.

La entrega de las firmas representa así el primer gran paso público de VAMOS dentro del proceso formal para convertirse en partido político, mientras sus dirigentes colocan la mirada en las reglas electorales que definirán la participación de las distintas fuerzas políticas rumbo a 2029.