Meduca sube primer contrato para reconstruir escuelas dañadas por el sismo del 9 de octubre

El Ministerio de Educación (Meduca) incluyó este lunes el primer contrato relacionado a la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto 7.5 del pasado 9 de octubre.

La información fue subida a Panamá Compra de la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es una de las entidades encargadas de atender la emergencia para identificar las zonas más afectadas y orientar la asistencia a las comunidades.

“Las escuelas se van a empezar a construir pronto porque ayer (lunes) incluimos el primer contrato en la plataforma del MEF, todo esto con recursos del Estado que tienen que llevar un procedimiento porque algún día se audita”, explicó el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, este martes, durante las festividades del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos.

Las declaraciones del ministro apuntan a que los proyectos seguirán los procesos de contratación y fiscalización establecidos por ley, con el propósito de garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la educación.

El ministro explicó que este lunes también se puso en marcha una iniciativa orientada al fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos, con el objetivo de ampliar la atención en salud mental dentro del sistema educativo.

“Este lunes lanzamos el proyecto para seguir apoyando los gabinetes psicopedagógicos. Estamos desde el 9 de octubre apoyando el tema de la salud mental en los estudiantes”, indicó.

Vega Osorio señaló que recientemente realizó recorridos por varios planteles del interior del país para conocer de primera mano las condiciones en las que reciben clases miles de estudiantes.