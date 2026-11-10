Meduca sube primer contrato para reconstruir escuelas dañadas por el sismo del 9 de octubre

El Ministerio de Educación (Meduca) incluyó este lunes el primer contrato relacionado a la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto 7.5 del pasado 9 de octubre.
La información fue subida a Panamá Compra de la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es una de las entidades encargadas de atender la emergencia para identificar las zonas más afectadas y orientar la asistencia a las comunidades.
“Las escuelas se van a empezar a construir pronto porque ayer (lunes) incluimos el primer contrato en la plataforma del MEF, todo esto con recursos del Estado que tienen que llevar un procedimiento porque algún día se audita”, explicó el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, este martes, durante las festividades del 10 de noviembre en la Villa de Los Santos.
Las declaraciones del ministro apuntan a que los proyectos seguirán los procesos de contratación y fiscalización establecidos por ley, con el propósito de garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la educación.
El ministro explicó que este lunes también se puso en marcha una iniciativa orientada al fortalecimiento de los gabinetes psicopedagógicos, con el objetivo de ampliar la atención en salud mental dentro del sistema educativo.
“Este lunes lanzamos el proyecto para seguir apoyando los gabinetes psicopedagógicos. Estamos desde el 9 de octubre apoyando el tema de la salud mental en los estudiantes”, indicó.
Vega Osorio señaló que recientemente realizó recorridos por varios planteles del interior del país para conocer de primera mano las condiciones en las que reciben clases miles de estudiantes.
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“Los niños están llegando”, comentó al tiempo que dijo que ya tuvo la oportunidad de ir a Tonosí, Soná e Hicaco, viendo las aulas”, expresó el ministro al referirse a la realidad que enfrentan algunos centros educativos y a la necesidad de acelerar las mejoras en la infraestructura.
Según Vega Osorio, la estrategia busca ofrecer un mayor acompañamiento a niños y jóvenes, tomando en consideración los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan dentro y fuera de las aulas.
Alrededor de 35 escuelas del sector público se declararon en pérdida total tras sufrir daños de consideración con el paso del terremoto 7.5 que golpeó al país el viernes 9 de octubre.
El listado comprende a 35 escuelas dañadas, con una matrícula total de 3,031 estudiantes en cinco regiones educativas:
Provincia de Herrera (20 escuelas, 422 estudiantes)
Provincia de Los Santos (5 escuelas)
Provincia de Chiriquí (1 escuela)
Provincia de Veraguas (7 escuelas, 773 estudiantes)
Provincia de Coclé (2 escuelas)
Vega Osorio también destacó la alta demanda de matrículas en los centros educativos que próximamente iniciarán clases. Indicó que el comportamiento varía dependiendo del tamaño de cada plantel, aunque en términos generales existe una importante cantidad de estudiantes inscritos.
“La matrícula de las escuelas que van a comenzar clases es alta porque hay escuelas pequeñas y grandes”, afirmó.
Entre los centros educativos mencionados por el ministro figura la Escuela Anexa Canadá, ubicada en Santiago de Veraguas, una de las infraestructuras que forma parte de los esfuerzos de modernización y adecuación que impulsa el Gobierno.
Las acciones anunciadas por el Meduca forman parte de una agenda que combina la recuperación de la infraestructura escolar con el fortalecimiento de programas de apoyo integral a los estudiantes, especialmente en áreas relacionadas con el bienestar emocional y el acceso a espacios adecuados para el aprendizaje.