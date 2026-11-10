Llamada entre Panamá y Paraguay: Mulino revela qué le contó Pedro Alliana sobre la crisis bancaria

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente 40 minutos con su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, para abordar la crisis financiera y política que atraviesa Paraguay tras la crisis de Ueno Bank, así como las relaciones bilaterales entre ambos países.
El mandatario panameño confirmó el intercambio este martes, durante la conmemoración de la gesta del 10 de noviembre en Los Santos.
Según explicó, fue Alliana quien solicitó la comunicación para informarle sobre la situación que enfrenta el país sudamericano y las medidas que se están adoptando para atender a los afectados por la crisis bancaria.
“Ayer conversé con él por espacio de por lo menos 40 minutos. Tuvo a bien hacerme un informe de la situación. Paraguay está en este momento, pues, con una crisis delicada”, manifestó Mulino.
Uno de los principales asuntos abordados fue la recuperación de los depósitos de los clientes afectados por la quiebra de Ueno Bank. De acuerdo con la información que recibió el presidente panameño, cerca del 94% de los ahorristas ya había comenzado a recibir sus recursos.
Mulino calificó este avance como positivo y expresó su interés en que la situación encuentre una solución favorable, especialmente para los pequeños y medianos ahorristas perjudicados por el descalabro financiero.
Panamá busca fortalecer relaciones con Paraguay
Además de la crisis financiera, los gobernantes conversaron sobre la importancia de mantener y fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones.
Mulino destacó que conoce a Alliana desde que ocupaba la vicepresidencia de Paraguay y que también mantiene una relación de conocimiento con el canciller paraguayo, quien continúa en el cargo tras haber formado parte de la administración anterior.
“Estoy seguro de que ese intercambio va a fortalecer la mejor relación de Panamá con Paraguay como país bilateralmente y dentro del Mercosur, por supuesto”, expresó el mandatario panameño.
Durante la conversación, ambos presidentes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación fluida al más alto nivel y continuar trabajando en asuntos de interés común.
“Para nosotros es fundamental la relación de Panamá con Paraguay, porque la tenemos al más alto nivel y allí la quiero seguir manteniendo”, manifestó Mulino.
Por su parte, Alliana agradeció el respaldo del Gobierno panameño y reiteró su disposición de fortalecer la cooperación entre ambos países.
“Usted tiene un amigo y aliado para seguir trabajando juntos y estrechando nuestros lazos de amistad”, expresó el mandatario paraguayo.
La crisis financiera que sacude a Paraguay
La conversación se produce en medio de una crisis financiera vinculada al descalabro de Ueno Bank, que afectó a miles de ahorristas y desencadenó una crisis política en Paraguay, que culminó con la destitución de Santiago Peña por parte del Congreso y la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.
El nuevo mandatario paraguayo aseguró que su Gobierno trabaja para garantizar la devolución de los recursos a los clientes afectados y recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Vamos a salir adelante. Paraguay ha salido adelante después de varias catástrofes y de esto no va a ser diferente ahora. Somos un país de gente valiente y le aseguro que de esto vamos a salir rápido”, afirmó Alliana.