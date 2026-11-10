Llamada entre Panamá y Paraguay: Mulino revela qué le contó Pedro Alliana sobre la crisis bancaria

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente 40 minutos con su homólogo paraguayo, Pedro Alliana, para abordar la crisis financiera y política que atraviesa Paraguay tras la crisis de Ueno Bank, así como las relaciones bilaterales entre ambos países.

El mandatario panameño confirmó el intercambio este martes, durante la conmemoración de la gesta del 10 de noviembre en Los Santos.

Según explicó, fue Alliana quien solicitó la comunicación para informarle sobre la situación que enfrenta el país sudamericano y las medidas que se están adoptando para atender a los afectados por la crisis bancaria.

“Ayer conversé con él por espacio de por lo menos 40 minutos. Tuvo a bien hacerme un informe de la situación. Paraguay está en este momento, pues, con una crisis delicada”, manifestó Mulino.

Uno de los principales asuntos abordados fue la recuperación de los depósitos de los clientes afectados por la quiebra de Ueno Bank. De acuerdo con la información que recibió el presidente panameño, cerca del 94% de los ahorristas ya había comenzado a recibir sus recursos.

Mulino calificó este avance como positivo y expresó su interés en que la situación encuentre una solución favorable, especialmente para los pequeños y medianos ahorristas perjudicados por el descalabro financiero.