Caso Héctor Brands: Tribunal confirma detención provisional a Elvis Rodríguez por presunto blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional a Elvis Rodríguez imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales, dentro de una investigación relacionada con el manejo de fondos de Pandeportes.
La decisión se produjo luego de que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada lograra que un juez de garantía mantuviera la medida cautelar impuesta al investigado.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, la investigación comenzó a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.
En ese informe se detallaron presuntas irregularidades relacionadas con enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, registradas entre 2021 y 2024, en perjuicio de Pandeportes. Se estima la lesión en unos 3 millones de dólares y se menciona a dos empresas.
Además, estos hechos dieron origen a la operación Bávaro, mediante la cual las autoridades investigan las posibles responsabilidades penales derivadas de las irregularidades detectadas.
Una investigación de La Estrella de Panamá vincula al exdirector de Pandeportes y exdiputado Héctor Brands, junto a Rodríguez, con una presunta trama de blanqueo de capitales que involucra miles de transacciones y decenas de cuentas bancarias.
El proceso judicial derivado de estas investigaciones contempla la detención provisional de los implicados, imputados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
Para conocer los detalles de las operaciones bancarias bajo investigación y las conexiones identificadas en el caso, lea el reportaje completo en La Estrella de Panamá.