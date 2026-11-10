Caso Héctor Brands: Tribunal confirma detención provisional a Elvis Rodríguez por presunto blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional a Elvis Rodríguez imputado por el presunto delito de blanqueo de capitales, dentro de una investigación relacionada con el manejo de fondos de Pandeportes.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada lograra que un juez de garantía mantuviera la medida cautelar impuesta al investigado.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, la investigación comenzó a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República.