Fondos para daños del terremoto: De los $100 millones solo se han desembolsado $20 millones

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que, de los $100 millones destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto en la región de Azuero, los desembolsos realizados hasta el momento no superan los $20 millones. Sin embargo, aseguró que las solicitudes de recursos por parte de las instituciones públicas ya se acercan a los $80 millones. Las declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se dieron durante la conmemoración del 10 de noviembre en la provincia de Los Santos, donde explicó cómo avanza la distribución de los fondos destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

Chapman detalló que los $100 millones se encuentran depositados en el Banco Nacional de Panamá y que los recursos se asignan a las instituciones conforme presentan sus requerimientos. Entre las entidades que concentran las mayores solicitudes figuran el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En menor medida, también han presentado requerimientos los ministerios de Salud y Educación. El ministro explicó que el monto desembolsado todavía es relativamente bajo frente a las necesidades identificadas, pero que las solicitudes acumuladas ya representan una cifra cercana a los $80 millones.

Dos fideicomisos para recibir donaciones

Durante sus declaraciones, Chapman también explicó el mecanismo establecido para recibir las donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas. Indicó que existen dos fideicomisos: uno en el Banco Nacional de Panamá, destinado a recibir aportes de otros Estados, gobiernos y organismos multilaterales, y otro en la Caja de Ahorros, creado para canalizar las contribuciones del sector privado. En este último caso, el ministro señaló que el Estado funciona como un punto de contacto para proporcionar información sobre las áreas afectadas y las necesidades existentes, mientras se canalizan los aportes privados.

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