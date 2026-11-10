Tosferina: Minsa reporta vacunación en albergues y aislamiento de personas contagiadas

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene las jornadas de vacunación y vigilancia epidemiológica en las comunidades donde se han detectado casos de tosferina, incluidas las zonas afectadas por el sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.
El ministro de Salud, Fernando J. Boyd Galindo, reiteró que la vacunación es una de las principales medidas para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión. “Lo importante es vacunarse para poder tener el control”, expresó.
Según explicó, las personas vacunadas tienen un 95% de probabilidades de evitar contraer la enfermedad. Además, indicó que las autoridades realizan barridos en las comunidades donde se han identificado contagios para evitar que se extiendan a otras personas.
“Estamos haciendo todo el barrido que corresponde en cada lugar donde se ha encontrado un caso, de manera que estemos seguros de que no se va a transmitir a más nadie”, señaló.
Sobre los protocolos aplicados en los albergues habilitados para atender a los damnificados por el terremoto, el ministro explicó que un equipo de avanzada se encargó de vacunar a las personas que permanecen en estos espacios.
“Hay un grupo que fue de avanzada vacunando a todos los que están en el lugar, de manera que queden protegidos”, detalló.
También precisó que las personas contagiadas son aisladas y que se mantiene la vigilancia en las comunidades cercanas para detectar posibles nuevos casos. “Hasta ahora está todo bien controlado”, aseguró.
Durante sus declaraciones, el ministro confirmó que una paciente de ocho meses permanece en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, donde recibe tratamiento.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que existan más personas contagiadas en la comunidad de Platanares, en Santa Fe, señaló que no ha recibido información. “Hasta ahora no he recibido noticias en ese sentido”, señaló.
El ministro también se refirió a los casos reportados en Tonosí, provincia de Los Santos, y aclaró que la persona infectada no procedía de un albergue.
Finalmente, insistió en la importancia de reconocer los síntomas y buscar atención médica sin demora. “Hay que vacunarse, tener controles y, si hay una afectación de esa tos metálica que tiene como síntoma, llevarlo rápidamente a donde los médicos para que sea atendido”, manifestó.