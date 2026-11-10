Tosferina: Minsa reporta vacunación en albergues y aislamiento de personas contagiadas

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene las jornadas de vacunación y vigilancia epidemiológica en las comunidades donde se han detectado casos de tosferina, incluidas las zonas afectadas por el sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre.

El ministro de Salud, Fernando J. Boyd Galindo, reiteró que la vacunación es una de las principales medidas para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de transmisión. “Lo importante es vacunarse para poder tener el control”, expresó.

Según explicó, las personas vacunadas tienen un 95% de probabilidades de evitar contraer la enfermedad. Además, indicó que las autoridades realizan barridos en las comunidades donde se han identificado contagios para evitar que se extiendan a otras personas.

“Estamos haciendo todo el barrido que corresponde en cada lugar donde se ha encontrado un caso, de manera que estemos seguros de que no se va a transmitir a más nadie”, señaló.

Sobre los protocolos aplicados en los albergues habilitados para atender a los damnificados por el terremoto, el ministro explicó que un equipo de avanzada se encargó de vacunar a las personas que permanecen en estos espacios.

“Hay un grupo que fue de avanzada vacunando a todos los que están en el lugar, de manera que queden protegidos”, detalló.

También precisó que las personas contagiadas son aisladas y que se mantiene la vigilancia en las comunidades cercanas para detectar posibles nuevos casos. “Hasta ahora está todo bien controlado”, aseguró.