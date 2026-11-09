Yineika Saldaña: ‘El folclore te engancha y te enamora’

Lo que comenzó como una curiosidad por aprender a confeccionar tembleques terminó convirtiéndose en un emprendimiento que hoy forma parte de su vida familiar y profesional: Tembleques Panamá. A través de la confección de este accesorio patrio, Yineika Saldaña ha encontrado en el folclore una oportunidad para desarrollar su talento, preservar la tradición e incorporar nuevas propuestas a la artesanía panameña. En esta edición de Mía Voces Activas, comparte cómo nació su vínculo con esta expresión del folclore, los retos de emprender y sus planes para seguir creciendo. ¿Quién es Yineika Saldaña? ¿Cómo se describiría y cómo nació su interés por la elaboración de tembleques? Soy madre de dos bebés y esposa. Considero que la constancia y la disciplina han sido fundamentales para sostener mi negocio de tembleques y lograr que haya crecido con el tiempo. Todo esto, con mucha fe. Mi interés por los tembleques nació cuando todavía vivía con mi mamá. A ella le tocó buscar tembleques para mi hermana, porque estaba participando en un reinado y necesitaba varias cosas. Sin embargo, no solo fue difícil conseguirlos, sino que el alquiler le resultó demasiado costoso. Luego, una profesora de típico estaba ofreciendo clases de tembleques. Como todavía estaba de vacaciones de la universidad, decidí asistir. Fui durante dos semanas, pero después comenzaron las clases universitarias y coincidían con el mismo horario, así que no pude continuar. No obstante, las dos piezas que logré hacer, dos flores individuales, fueron suficientes para que me encantara este trabajo. Desde entonces, cada vez que tenía tiempo libre, iba a comprar materiales y me ponía a practicar. ¿Cómo fueron sus primeros pasos en este oficio? ¿Recuerda cuál fue el primer tembleque que elaboró y qué significó para usted? Mis primeras dos piezas las realicé durante aquel curso. La verdad es que allí comencé a descubrir un poco más sobre el mundo de la artesanía, porque antes de eso, más allá de las actividades propias que se realizan en las escuelas, no estaba tan involucrada en el folclore. A medida que todo fue avanzando, descubrí que es un mundo que te engancha y te enamora. Así que mis dos primeras piezas las hice durante ese curso y las demás las fui confeccionando por práctica, en mis tiempos libres.

¿Qué la motivó a convertir esta habilidad en un emprendimiento y crear Tembleques Panamá? Comencé a verlo como un emprendimiento porque, a medida que iba haciendo varias piezas para practicar y seguir avanzando, quise aprender a confeccionar otras, como un tapamoño, ya que hasta ese momento solamente había hecho dos flores individuales. Me puse a buscar mucho en internet y ese deseo de ir confeccionando una cabeza completa me llevó a practicar cada vez más. Así fui acumulando muchas piezas hasta que, un día, en la universidad, cuando ya estábamos cerca del 30 de octubre, decidí llevar todo lo que tenía y lo puse sobre una mesita.

No solo vendí todo lo que había llevado en uno o dos días, sino que también comenzaron a hacerme pedidos. En ese momento entendí que podía convertirlo en un emprendimiento. El proceso para hacer crecer el negocio no ha sido tan difícil. En aquella época todavía estaba en la universidad, que era mi punto focal, pero también tenía tiempo para dedicarme a esta actividad. Inicialmente, estaba como la mayoría de las personas que se dedican a este negocio, que consideran que funciona principalmente durante noviembre. Así que ese año vendí para esa temporada. Luego, nuevamente todo se paralizó, pero decidí abrir una cuenta de Instagram.

Para el siguiente año comenzaron a llegarme pedidos a través de esa plataforma. Durante la temporada baja confeccionaba una buena cantidad de piezas para ir publicándolas y, cuando llegaba nuevamente la temporada alta, vendía bastante. Pasados dos o tres años, la página fue creciendo y los pedidos ya no se concentraban solamente en noviembre, sino que comenzaron a llegar durante gran parte del año. Fue entonces cuando empecé a entender que existía un mercado y que era algo a lo que me podía dedicar. Inicialmente no lo veía así; lo veía como algo que me gustaba y que hacía en mi tiempo libre, como un pasatiempo. Hoy en día, no solo tenemos ventas de tembleques durante todo el año, sino que también incorporé el servicio de alquileres. Ya he hecho compras de polleras, por lo que también las alquilamos, y ofrecemos muchos cursos.

Al día de hoy, podría decir que tenemos alrededor de 100 alumnas que han aprendido a confeccionar una cabeza completa. Inicié con los cursos presenciales en una academia, aproximadamente dos años antes de la pandemia. Luego, durante la pandemia, pasamos a la modalidad virtual y se han mantenido así, en formato digital.

Cabe mencionar también que, desde que estaba en la universidad, cuando me llegaron esos pedidos y contactos para actividades, participábamos a través de asociaciones. Fue allí donde conocí a mi esposo, quien desde entonces me ha ayudado dentro de lo que cabe (risas). Con el tiempo, el negocio se convirtió en un tema familiar y actualmente es el ingreso principal de nuestra familia.

¿Qué hay detrás de cada elaboración y cuánto tiempo toma? ¿Qué significado tiene para usted dedicarse a esta labor? Detrás de cada elaboración hay, primero, una escogencia de materiales. En estos momentos trabajamos con materiales de alta calidad; ya no hacemos trabajos sencillos. Por ejemplo, entre los complementos que se utilizan para los tembleques, ya no empleamos materiales plásticos ni tornasolados, como se les conoce.

Ahora trabajamos con materiales de alta calidad, hacemos una selección de colores, diseñamos y comenzamos la confección. Con el tiempo, el proceso se hace más rápido, claramente. Por ejemplo, una pieza como una peineta puede tomar entre ocho y diez horas, porque ya tenemos mucha práctica y logramos hacerla un poco más rápido. Encontrar el ámbito de los tembleques ha sido una gran bendición, porque realmente nunca fue algo que tuviera pensado. Una vez que logré materializarlo, cada día era una sorpresa, porque tampoco imaginé que existiera un mercado tan amplio como para sostenerme durante todo el año y permitirme dedicarme a esto. La verdad es que es una bendición cada vez que entrego un trabajo. Es una emoción ver a las personas tan emocionadas por lo que uno hace, tan encantadas y agradecidas por algo que les estoy entregando. Esta labor llena mucho y me siento muy feliz de poder ser parte de ella, especialmente porque muchas veces los tembleques son para bodas y fiestas de quinceaños. La emoción que recibo de las personas cuando los entrego es muy grande. ¿Qué consejo les daría a las mujeres que desean iniciarse en la confección de tembleques y convertir esta actividad en un emprendimiento?

A las mujeres que se dedican a este oficio les diría que después de la tormenta viene la calma. Probablemente lo digo no porque lo haya vivido, sino porque conozco muchas experiencias a través de los cursos. Algunas me dicen: ‘Estoy vendiendo, pero me dicen que es muy caro’ o ‘Estoy vendiendo, pero la persona quiere que le ponga más cosas’. Y a veces no es fácil cuando se está iniciando.