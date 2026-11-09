Noviembre en Panamá, el patriotismo que se construye a golpe de tambor

Hay un detalle en los desfiles de noviembre al que rara vez atiende la tribuna oficial: no está en la marcialidad del paso ni en la corrección impecable de los discursos de balcón, sino al frente de una banda independiente. Es la imagen de una mujer enfundada en un traje de lentejuelas que desafía el calor insoportable de la calle, calzada con botas de charol y luciendo el cabello peinado en salón de belleza. En su mirada no hay pose; hay una concentración absoluta y el orgullo rotundo de quien sostiene el nombre de su agrupación como si defendiera una parte íntima de su propia biografía. Detrás marchan decenas de personas. Algunas jóvenes, otras acumulan una edad y un kilometraje vital que la narrativa oficial suele jubilar de estas manifestaciones festivas. Da igual. Todas están hermanadas por el mismo milagro cotidiano: pertenecer a algo que las convoca, las nombra y les concede, al menos durante unos kilómetros de asfalto, una tarima. A primera vista, la mirada perezosa despacharía a las bandas independientes como una agrupación festiva, parte de un espectáculo popular. Esto sería un error de apreciación. En esas filas ocurre algo bastante más complejo y hermoso: una micro-comunidad que ensaya la vida en común todo el año a fuerza de cuotas compartidas, horas de repetición, logística y una lealtad absoluta . En noviembre, la patria deja de ser una abstracción teórica para convertirse en algo palpable. La nación, de pronto, se camina, se escucha y cobra vida en las bandas. Compartir la patria Panamá es un país atravesado por múltiples orígenes. Su identidad se construyó con la impronta de pueblos originarios, la llegada de los españoles, comunidades afrodescendientes y afroantillanas, la inmigración china, la de descendientes de europeos y tantas otras olas migratorias que continúan transformando el entramado social. Con tanta diversidad a cuestas, la pregunta es inevitable: ¿cómo se gesta un sentimiento común entre personas con raíces y realidades tan distintas? La sociología da algunas pistas. Émile Durkheim decía que los rituales colectivos refuerzan la cohesión social porque generan vivencias compartidas. La gente no solo participa o asiste a un evento, siente en la piel su vínculo con los demás. En noviembre, las calles panameñas hacen exactamente eso. Entre tambores, liras, banderas y uniformes, la idea de nación cobra cuerpo y movimiento. Pero detrás de ello está la vida comunitaria que sostienen las bandas independientes durante todo el año. No aparecen de la nada en las fechas patrias; requieren organización, ensayos, disciplina y un trabajo en equipo sostenido mes a mes. Ensayar marchas y coreografías los fines de semana, mandar a confeccionar vestuarios y apoyarse entre compañeros teje una red invisible de solidaridad afectiva. La pertenencia no se regala, se edifica trabajando juntos.

La calle como escenario propio

La irrupción de las mujeres en este escenario urbano merece ser contada sin condescendencia. Lejos de actuar como acompañantes secundarias o elementos decorativos de la fiesta, las mujeres son organizadoras, diseñadoras, coreógrafas, directoras y piezas clave de una manifestación que exige un esfuerzo físico y emocional enorme. Su estética tampoco es casual ni superficial. Las botas brillantes, las pestañas postizas, los bordados y los tocados responden a un lenguaje visual deliberado. El vestuario habla: los colores identifican a la banda representada, los cortes marcan su identidad y los materiales juegan con la luz y el movimiento. Detrás de ese brillo hay meses de costura, bordado y coordinación. Mirado con perspectiva de género, resulta revelador observar cómo ocupan la calle bajo sus propios códigos expresivos. El cuerpo femenino a menudo criticado por expectativas sociales sobre el envejecimiento o el peso, adquiere aquí una dimensión libre, festiva y soberana. Una mujer madura marcha con la misma fuerza y soltura que una joven. Baila, se arregla y habita la mirada del público sin que los años o el peso actúen como freno o estigma. Durante las jornadas patrias, muchas encuentran un canal de reafirmación personal. Dejan por unas horas de ser únicamente madres, trabajadoras o amas de casa para ser líderes, artistas y representantes de su agrupación. La calle les pertenece y todas son reinas. Sin necesidad de coronas ni certámenes oficiales, su legitimidad brota del trabajo hecho y del orgullo de marchar.

Entre la solemnidad y el carnaval

Es inevitable notar cómo las bandas independientes han desarrollado un lenguaje escénico que dialoga con la exuberancia del carnaval. El brillo de las lentejuelas, la teatralidad de las coreografías, el movimiento corporal y el diseño llamativo evocan la alegría de otras tradiciones populares. ¿Existe una contradicción entre el fervor patriótico y esta estética festiva? La cultura es un organismo vivo, no una pieza de museo que deba permanecer inalterable. Las tradiciones cambian porque cada generación les imprime sus propios lenguajes a las prácticas heredadas. Las bandas independientes han redefinido la fiesta nacional al fundir el sentimiento patrio con la música popular, el espectáculo urbano y la creatividad coreográfica. Esa mezcla no le resta respeto a la fecha; al contrario, acerca la celebración a la ciudadanía. Una mujer no tiene que renunciar al maquillaje ni a las botas brillantes para sentirse panameña. La pertenencia no exige uniformidad estética: la pollera tradicional y la indumentaria contemporánea conviven sin fricciones como manifestaciones de una cultura viva en constante reinvención.

Una patria de muchos rostros

El antropólogo Benedict Anderson definió las naciones como “comunidades imaginadas”: colectividades cuyos miembros comparten la certidumbre de pertenecer a un mismo proyecto histórico, aun sin conocerse personalmente. Los desfiles patrios son esa construcción en movimiento. En las avenidas de Panamá convergen diversas trayectorias familiares, orígenes étnicos y clases sociales. La diversidad del país no se disuelve en noviembre, se integra a una celebración que busca puntos de encuentro. Aunque la fiesta simbólica no elimine de golpe las desigualdades estructurales, sí abre márgenes indispensables para el reconocimiento mutuo. La identidad panameña es un proceso histórico abierto que se moldea a diario. Las bandas independientes forman parte activa de ese devenir, ofreciendo una vía contemporánea de interpretar lo nacional.

El valor social de pertenecer