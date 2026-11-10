ACP restringe uso del muelle público de Gamboa

Un candado en el portón del muelle público de Gamboa, que impide que los vehículos se aproximen a las embarcaciones, ha generado polémica entre operadores turísticos, comunidades indígenas, lancheros, cayuqueros y pescadores, quienes debaten qué tan públicas son las áreas revertidas administradas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La autoridad canalera, por su parte, defendió la medida y señaló que responde a acciones de un grupo ajeno a las actividades del Canal. A través de este muelle salen las embarcaciones con destino a la Isla de los Monos, así como a tres comunidades indígenas de las etnias Emberá y Wounaan, ubicadas al otro lado del río Chagres.
Según los usuarios del sitio, hace unas dos semanas apareció el candado y, posteriormente, se colocó en la cerca un letrero azul que indica: “El Canal de Panamá se reserva el derecho de restringir el acceso a las áreas, en cualquier momento y sin previo aviso”.
“Nos sorprendimos porque ese muelle nunca se cierra. Aparentemente, hubo una discusión entre personas y agrimensores del Canal”, comentó Almodio Membache, indígena residente de la comunidad de San Antonio, del pueblo Wounaan, situada en el Parque Nacional Soberanía, en la cuenca del Canal de Panamá.
A raíz de esta medida, turistas con problemas de movilidad o de edad avanzada han tenido que ser cargados en sillas para poder ingresar a las lanchas, según se aprecia en diversos videos y fotografías compartidos por los afectados. La medida perjudica a unas 40 familias que viven del turismo.
“El muelle público de Gamboa es público, así mismo como dice su nombre. Nos venden que el Canal es de todos, pero nos han ido limitando el acceso”, comentó Úrsula Kiener, propietaria de una agencia de turismo.
Destacó que este es el último acceso que tienen los operadores turísticos, ya que el otro muelle está dentro del hotel Gamboa Rainforest Resort. “Muchas agencias de viajes, incluyendo la mía, utilizamos este muelle para vender tours a Isla de los Monos, hacer pesca, kayak y visitar a las comunidades indígenas”, acotó.
De igual manera, se creó un grupo en redes sociales llamado “Comunidad del Muelle Público de Gamboa”.
Algunos usuarios comentaron a este diario, fuera de grabación, que circulan versiones sobre una posible privatización o intereses en la zona.“Este muelle ha sido público por más de 100 años, ¿por qué ahora...?”, se lee en una publicación de la red social Facebook.
Ante estas interrogantes, la ACP respondió a La Estrella de Panamá que se trata de medidas para proteger un “área estratégica”.
“La rampa de Gamboa forma parte del patrimonio inalienable de la Nación bajo administración del Canal de Panamá. Además, se encuentra dentro de la cota 100 del lago Gatún, por lo que constituye un área de importancia estratégica para el funcionamiento y la operación de la vía interoceánica, donde se desarrollan actividades operativas fundamentales”, informó la institución a este medio.
Las medidas buscan “garantizar la continuidad, seguridad y eficiencia de las operaciones del Canal, ante la presencia en el área de un grupo ajeno a las actividades canaleras”.
La autoridad canalera detalló que este grupo, cuyo nombre evitó mencionar, “en ocasiones ha obstaculizado el acceso al personal de la ACP para realizar mediciones topográficas y otras labores necesarias”.
“Se han establecido medidas de control de acceso destinadas a salvaguardar las operaciones, proteger los activos de la institución y garantizar el desarrollo seguro y ordenado de las actividades que se realizan en el sitio”, concluyó la ACP en un escrito institucional.
Con la implementación del Tratado Torrijos-Carter de 1977, se revirtieron 1,474 kilómetros cuadrados que comprendían la antigua Zona del Canal, administrada por Estados Unidos, entre ellos el área de Gamboa.