Visita del papa León XIV: detienen a un tercer sospechoso en Argentina

Un hombre de 58 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, tras ser acusado de amenazar de muerte al papa León XIV mediante una llamada telefónica al servicio de emergencias 911. El caso se suma a otros dos episodios que mantienen bajo investigación a las autoridades durante la visita del pontífice al país.

Según informó el medio TeleSol Diario, el hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando el sospechoso realizó una comunicación al Centro de Atención Telefónica de Emergencias y pronunció una amenaza contra el Papa.

De acuerdo con información policial citada por el medio, la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense rastreó el origen de la llamada y solicitó datos sobre la titularidad de la línea telefónica. Las diligencias permitieron identificar al presunto responsable y ubicar su residencia.

El detenido fue identificado como Flavio Ariel Perrone. Su arresto se concretó el domingo 8 de noviembre, durante un allanamiento en su vivienda, donde los agentes también decomisaron un teléfono celular que quedó a disposición de la Justicia, según señaló el medio.

Esta detención es la tercera relacionada con amenazas o situaciones irregulares registradas durante el dispositivo de seguridad por la visita de León XIV a Argentina.

El primer caso se conoció el viernes 6 de noviembre, cuando un hombre de 49 años, identificado como Damián Giles. Según el medio, había sido señalado por realizar una amenaza contra el pontífice a través del 911.

Durante el allanamiento de su vivienda, las autoridades decomisaron tres teléfonos celulares y un dron. El sospechoso quedó imputado por presuntas amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista.