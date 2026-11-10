Omar Alfanno, homenajeado en los premios especiales de los Latin Grammy 2026

El cantautor panameño Omar Alfanno fue homenajeado en los premios especiales 2026 de los Latin Recording Academy, donde recibió el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy, una distinción que reconoce a figuras de la música latina por su trayectoria y aportes a la industria musical.

El reconocimiento se entregó en el marco de la semana de los Latin Grammy. A través de un mensaje en redes sociales, el compositor expresó su alegría y agradecimiento por recibir esta distinción de parte de la Academia Latina de la Grabación.

Asimismo, señaló que el premio representa una motivación para continuar desarrollando su carrera artística y componiendo nuevas canciones.

“Me hace sentir feliz, me hace sentir humilde, pero a la vez con ganas de seguir componiendo más canciones. Me siento fenomenal”, expresó al referirse a la importancia de este reconocimiento.

El artista destacó que el premio representa un impulso para seguir trabajando en su música y continuar compartiendo nuevas composiciones con el público.

“Que la academia me de este premio y este reconocimiento me hace sentir feliz. Me hace sentir, esto, humilde, pero a la vez, con ganas de seguir componiendo más canciones. Me siento fenomenal”

Este reconocimiento se convierte así en una motivación para mantener su compromiso con la creación musical y seguir desarrollando su trayectoria artística.