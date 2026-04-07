Daddy Yankee será Persona del Año 2026: histórico reconocimiento al “Rey del reguetón”

El ícono de la música urbana Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, convirtiéndose en el primer exponente del reguetón en recibir este prestigioso reconocimiento.

El anuncio confirma el impacto global del artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, y cuya trayectoria ha sido clave para llevar el reguetón desde sus orígenes underground hasta los escenarios más importantes del mundo.

Un premio histórico para la música urbana

La distinción será entregada en noviembre de 2026 en Las Vegas, en una gala especial que forma parte de la Semana de los Latin Grammy, donde diversos artistas rendirán homenaje a su legado musical.

Con este reconocimiento, la Academia destaca no solo su carrera de casi tres décadas, sino también su influencia en la expansión global de la música latina y sus aportes humanitarios.

Además, marca un antes y un después para el género urbano, históricamente cuestionado, pero hoy dominante en la industria musical internacional.

El legado del “Big Boss”

Considerado el “padre del reguetón”, Daddy Yankee ha sido responsable de éxitos que cambiaron la industria como Gasolina, Lo Que Pasó, Pasó y Despacito.

Su carrera ha estado marcada por la innovación, la disciplina y una visión que abrió camino a nuevas generaciones de artistas urbanos.

Reacción del artista

Tras conocerse la noticia, el propio cantante compartió un mensaje cargado de emoción, en el que destacó el significado personal y colectivo del reconocimiento.

“Quería compartir esta noticia con todo el mundo. Me acaban de llamar para decirme que soy la Persona del Año en los Latin Grammy. Lo visualicé desde chamaquito. Esta no es una celebración solo mía, sino de todos los latinos, de Puerto Rico y de la gente que ha seguido esta música. Muchas gracias, me siento honrado. Vengo de una generación que no pidió validación, sino un espacio en la música”, expresó.

Sus palabras reflejan no solo orgullo, sino también el espíritu de una generación que impulsó el reguetón hasta convertirlo en un fenómeno global.