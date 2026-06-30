Omar Alfanno recibirá el Premio del Consejo Directivo 2026 de los Latin Grammy

El compositor y cantautor panameño Omar Alfanno será galardonado con el Premio del Consejo Directivo 2026, un reconocimiento a su amplia trayectoria y aporte a la música latina.

El Premio del Consejo Directivo, otorgado por La Academia Latina de la Grabación, en el marco de los Latin Grammys 2026 (premios especiales), reconoce a personas que han realizado importantes aportes a la música latina, con un homenaje que se realizará el 9 de noviembre durante la Semana Latin GRAMMY en Las Vegas.

Alfanno, a lo largo de su carrera, ha construido un legado musical que ha trascendido generaciones. Con temas como “El Gran Varón” o “Amores Como el Nuestro” ha formado una esencia en la música latina que continúa conectando audiencias en distintos países.

Ganador de un Latin Grammy, el autor ha escrito canciones interpretadas por algunos de los cantantes más destacados en la industria musical, consagrandose como uno de los compositores más influyentes de la región.

A través de las redes sociales, el compositor expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento. “Quedé completamente en shock. Sinceramente fue algo muy, muy hermoso, porque es un premio que se agradece a la Academia. Ese premio significa para mí, en cierta manera, como la culminación de una carrera que este año está cumpliendo 50 años”, dijo.

Alfanno recordó con nostalgia su salida de Panamá y los sacrificios que han marcado su trayectoria, al tiempo que agradeció a los artistas que confiaron en sus composiciones y las llevarón al público. “Siempre agradecido de la Academia y sobre todo agradecido de Dios, de mi familia y de este Panamá que tanto amo”, concluyó.

Además de su faceta como cantante y compositor, también se ha desempeñado productor, convirtiendo su legado y trayectoria en un elemento clave para la música alrededor del mundo.