Obras Públicas identifica 14 puentes más que requieren reparación tras el terremoto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prepara la intervención de 14 puentes adicionales en las provincias afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 de este viernes 9 de octubre, mientras mantiene la evaluación de otros 16 o 17 puntos que también podrían requerir trabajos de reparación.

Así lo informó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, este 10 de noviembre, durante declaraciones ofrecidas en La Villa de Los Santos, donde explicó los avances de los trabajos de emergencia para recuperar carreteras, puentes y otros puntos afectados por el movimiento sísmico.

Andrade indicó que el MOP ya ha remitido varios proyectos para su trámite y contratación, entre ellos la rehabilitación de la carretera de Búcaro, seis puntos críticos en la comarca Ngäbe-Buglé, dos puntos en Macaracas y tres puentes ubicados en Agua Buena, Oria y Tonosí.

Según el ministro, las empresas contratistas ya recibieron las notificaciones correspondientes para iniciar los trabajos de reparación.

El titular del MOP explicó que los 14 puentes que serán presentados en el próximo Consejo de Gabinete corresponden a nuevas evaluaciones, adicionales a los puntos identificados inicialmente después del terremoto.

Además, señaló que la institución mantiene inspecciones en otros 16 o 17 puentes para determinar si requieren intervenciones.

Entre los sitios donde se realizan estudios geológicos y geotécnicos mencionó sectores de Quebro, Mariato, Loma Flores y Tonosí. Estas evaluaciones permitirán establecer las soluciones técnicas para reparar las estructuras y atender los puntos afectados.

El ministro estimó que, una vez concluidos los estudios, el MOP espera contar con las condiciones necesarias para contratar a las empresas que ejecutarán las obras en un plazo aproximado de 15 días.

Sobre el mecanismo para ejecutar los proyectos, Andrade explicó que se trata de trabajos de emergencia y que se busca contratar principalmente a empresas de las áreas donde se desarrollarán las reparaciones.

El funcionario también indicó que el MOP continúa evaluando las afectaciones en la provincia de Herrera, donde se requiere estabilizar varios cerros y atender otros puntos críticos.

Consultado sobre la posibilidad de que aumenten los recursos destinados a estas intervenciones, respondió que esa asignación corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que el MOP presenta los requerimientos presupuestarios según las necesidades identificadas.

En cuanto a las vías de la región de Azuero, Andrade aseguró que los proyectos de reparación ya comenzaron y mencionó la contratación de empresas para intervenir varios puentes y otros puntos de la red vial.